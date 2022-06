El meteorólogo con 3 décadas de informar y... en los últimos años gratuitamente

Veracruz, Ver.- Isidro Cano Luna se levanta todos los días a las 5:00 de la mañana con la firme idea de prestar un servicio a su comunidad, haciendo uso de los conocimientos que forjó a lo largo de su vida con la preparación profesional como meteorólogo y la experiencia ganada durante su trayectoria.

“El tiempo, también es noticia”, es el lema que lo caracteriza al momento de realizar las publicaciones en su fanpage con 118 mil seguidores y que en minutos alcanzan al menos las 25 mil reacciones de personas que comparten el pronóstico del estado del tiempo que elabora sin ninguna remuneración a cambio.

En el retiro de su trabajo en instituciones públicas y privadas, Isidro Cano Luna sigue siendo un referente para la ciudadanía que busca informarse sobre el estado del tiempo que se tendrá en su ciudad.

Con orgullo, relata que su servicio lo seguirá realizando sin cobrar un peso como lo hace hasta ahora, con disciplina despertando a primera hora y descifrando la información que recaba de los modelos meteorológicos de instituciones de los Estados Unidos, que cuentan con mejor tecnología para el estudio atmosférico.

“Yo me levanto a las 5:00 de la mañana a elaborar un pronóstico del tiempo, nadie me paga porque no trabajo para ningún gobierno, municipal, estatal o federal, pero lo hago con mucho gusto, sé que a veces dejo de tener más horas de sueño y descanso, pero lo hago porque sé que hay mucha gente que lo está esperando”, cuenta.

Veracruzano de nacimiento, creció y ha desempeñado su profesión la mayor parte de su vida en este puerto. Aunque en la adolescencia mostró pasión por la astronomía y estuvo a punto de estudiar dicha carrera, terminó por estudiar Meteorología.

Su formación profesional la hizo en el Observatorio Meteorológico de Tacubaya en la Ciudad de México, de donde egresó como el segundo estudiante con mejor puntaje de su generación, lo que le permitió al momento de salir escoger el lugar en el que trabajaría prestando servicios para el gobierno federal.

Relata que su servicio lo seguirá realizando sin cobrar un peso como lo hace hasta ahora | Foto: Raúl Solís | Diario de Xalapa

Sin pensarlo, narra que su decisión fue regresar a su ciudad de origen para integrarse como meteorólogo en el Centro de Previsión del Golfo de México, en las oficinas que se encontraban en aquel entonces en el último piso del antiguo edificio de Apiver.

Después de siete años en dicha dependencia, decidió enfilarse de nuevo a la capital del país, en donde se desempeñó como meteorólogo para una casa de instrumentación meteorológica de Alemania, al mismo tiempo que prestaba servicio para la Secretaría de Marina-Armada de México en la Dirección General de Oceanografía, en donde realizaba pronóstico y participaba como encargado de la dependencia con otras instancias.

Tras el terremoto de 1985 regresa a su estado nuevamente, primero en la Estación Oceanográfica con sede en este puerto y cinco años después desde Xalapa, para dependencias gubernamentales en las que era el encargado de realizar pronósticos del estado del tiempo.

Su trayectoria en esta área lo llevó a involucrarse y formarse en cursos sobre Protección Civil, lo que a su vez lo llevó a ocupar cargos en los municipios de Veracruz y Boca del Río | Foto: Pixabay

Isidro Cano Luna comienza entonces a colaborar con medios de comunicación, entre los que destacaban radio, televisión y un periódico en el que ha escrito su pronóstico diario desde hace 29 años, de manera ininterrumpida.

Su trayectoria en esta área lo llevó a involucrarse y formarse en cursos sobre Protección Civil, lo que a su vez lo llevó a ocupar cargos en los municipios de Veracruz y Boca del Río entre el 2008 y el 2013 como director de está área en los ayuntamientos de la zona conurbada.

Del mismo modo, fue coordinador regional de la Secretaría de Protección Civil y asesor en esta área para dos gobernadores.

Su motivación son justamente sus lectores, quienes dicen que le envían mensajes de agradecimientos diarios | Foto: Raúl Solís | Diario de Xalapa

Actualmente, de manera puntual publica sus pronósticos del estado del tiempo, convencido en que los años de experiencia, su intuición y valor para decir sus proyecciones meteorológicas, le dan certeza a las personas sobre el ambiente que se tendrá durante el día.

Su motivación son justamente sus lectores, quienes dicen que le envían mensajes de agradecimientos diarios o dejan comentarios positivos por el trabajo que realiza.

Isidro Cano está convencido que su labor es una aportación valiosa porque permite en muchas ocasiones no solo enterarse si habrá o no sol, sino porque en ocasiones sirven para tomar decisiones que pueden costar la vida.

Insiste en que su carrera como meteorólogo es una pasión que disfruta y seguirá disfrutando / Foto: René Corrales | Diario de Xalapa

“A mí me queda muy claro que tengo una misión que cumplir en el planeta y es la prevención, porque he recibido muchos mensajes de personas que me dan las gracias porque me dicen que les he salvado la vida y yo he preguntado que por qué si no soy un médico y me han dicho que por mi pronóstico a veces toman decisiones como no salir a la mar”.

De esta forma, es que insiste en que su carrera como meteorólogo es una pasión que disfruta y seguirá disfrutando, siempre que haya alguien interesado y sepa que el tiempo también es noticia.