Conoce las clínicas del IMSS que atienden a pacientes con complicaciones de Covid

La atención de derechohabientes del Seguro Social con complicaciones por coronavirus (Covid-19) se realiza exclusivamente en unidades de segundo nivel, como la de Xalapa y la del puerto de Veracruz, por contar con personal médico capacitado e instalaciones adecuadas para ese tipo de pacientes.

De acuerdo con el área de prensa de la Oficina de Representación Regional en Veracruz Norte del IMSS, a la fecha no se ha tenido que recurrir a las clínicas de primer nivel, como la Unidad de Medicina Familiar (UMF) 66, para habilitarlas y realizar la hospitalización de pacientes Covid.

Las UMF continúan con los servicios habituales para sus derechohabientes (con algunas excepciones en Estomatología, por recomendaciones sanitarias por la contingencia) y puede atender a quienes tienen síntomas de coronavirus, además de que por medio del Triaje detecta a los más graves y los envia oportunamente a las unidades de segundo nivel.

De acuerdo con lo informado, en la clínica 66 se iniciaría un proyecto de extensión de sus instalaciones o servicios, que no corresponde a la hospitalización de derechohabientes con coronavirus. Al respecto, no se dieron detalles para saber a qué se debe dicha extensión, pues sólo se respondió que se trata de un proyecto que no ha sido aprobado.

Las clínicas y hospitales del IMSS que atienden a pacientes con complicaciones por Covid–19 son: la 11 en esta capital; la 71 en el puerto de Veracruz; la 28 de Martínez de la Torre; la 26 en Tuxpan, la 24 en Poza Rica; la 33 en San Andrés Tuxtla; la 50 en Lerdo de Tejada y la 36 de Cardel, de acuerdo con lo informado.

Sin embargo, de esas unidades las que cuentan con mayor capacidad de atención y de hospitalización, por especialistas, número de camas, infraestructura y equipo médico, son las de Xalapa, Poza Rica y Veracruz, las demás son consideradas como de apoyo.