Conozca la postura de sus diputados sobre las bodas gay

Xalapa, Ver.- La modificación al Código Civil que incluye, entre otros temas, el matrimonio igualitario, ha generado controversia entre algunos sectores de la ciudadanía y también entre diputados locales, pues algunos están en contra y otros a favor.

Aunque no se tiene fecha específica para que el dictamen que incluye esta reforma pase al pleno para su análisis y votación, los legisladores de las diferentes bancadas se han pronunciado al respecto.

El presidente de la Mesa Directiva del Congreso Local, Rubén Ríos Uribe, señaló que el matrimonio igualitario y la interrupción legal del embarazo son temas controversiales, pero que se deben poner a discusión porque han permanecido detenidos desde hace algunos meses.

Nadie estaría a favor del aborto, pero un servidor no está a favor de la criminalización, ni que las mujeres sean llevadas a un Centro de Reinserción. Del matrimonio igualitario, ya lo dijo la Suprema Corte de Justicia, no debe existir discriminación, nosotros en Morena estamos en contra de la discriminación por preferencia sexual, somos hombres de estado y derecho

El presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador de Morena, Juan Javier Gómez Cazarín, aseguró que no hay fecha para someter el dictamen al pleno y reconoció que el tema ha generado críticas, pero se deben tomar los derechos como punto de partida para lograr leyes justas y basadas en las necesidades de la ciudadanía.

“Se respetará la democracia absoluta, cada uno de los diputados sabrá por quién define el voto (...) lo que sí es un tema que tenemos que enfrentar, se puede hacer una extraordinaria”, opinó.

El diputado de la bancada de Morena, José Magdaleno Rosales Torres, consideró que la población no está preparada para aceptar los matrimonios igualitarios; sin embargo, es claro que se deben garantizar los derechos de todos los sectores.

Manifestó que el día que se presente el dictamen ante el pleno emitirá su voto, mismo que estará pensado desde el beneficio que tenga para la población, por lo que rechazó decir si está a favor o en contra.

La diputada del PRD, Brianda Kristel Hernández Topete, aseveró que los legisladores no deben ceder ante las presiones de la Iglesia y los grupos que están en contra de esta reforma, ya que son representantes de la población, no de creencias.

Yo no me voy a dejar presionar por nadie, tengo un criterio propio y debido a ese criterio voy a hacer la votación, puedo decir que soy católica, pero en este tema sí voy a votar a conciencia y tendré que asumir esa responsabilidad

SIN DEFINIRSE

La coordinadora del grupo mixto PRI-PVEM, Érika Ayala Ríos, consideró que se trata de un tema polémico, por lo que solicitarán a la dirigencia nacional del partido tricolor que se establezca una postura al respecto.

Todos los coordinadores estamos convocados por el presidente del partido para definir temas como este, como el aborto y otros más en los que necesitamos saber la dirección del partido. No se trata de una línea, sino de saber ideológicamente y estatutariamente qué corresponde como partido

El coordinador de la bancada mixta PRD-MC, Alexis Sánchez García, reconoció que como grupo legislativo no se ha definido el sentido del voto, ya que se sigue analizando el proyecto de reforma.

“Va a pasar lo que diga la mayoría y eso se tiene que respetar, con el matrimonio igualitario yo no tengo ningún problema, pero sí estoy en contra de otras cosas que están inmersas, lo vamos a analizar bien”, expuso.

OTRAS POSTURAS

El diputado local del PRI, Jorge Moreno Salinas, refrendó su postura en contra del matrimonio igualitario, de la Interrupción Legal del Embarazo y la adopción de menores por parejas del mismo sexo.

Yo estoy en contra, mi postura es clara y no la voy a cambiar, siempre he sido claro respecto a estos temas y me mantendré firme, desde el partido que represento hay un respeto a mi postura porque tenemos el derecho a decidir basados en nuestras convicciones

El vicecoordinador de la bancada mixta Acción Nacional Veracruz, Sergio Hernández Hernández, reconoció que emitir un voto a favor de los matrimonios igualitarios tendría un costo político.

“No estamos en contra de que el tema se discuta o de que pase al pleno, nosotros tenemos bien claro el sentido de nuestro voto, respetaremos la Ley, pero somos una soberanía de tomar decisiones, yo diría que tendrá costo político para quienes voten a favor”, comentó.

El coordinador de la bancada Del Lado Correcto de la Historia, Gonzalo Guízar Valladares, aseguró que se han declarado pro vida y pro familia natural, por lo que, por lo menos su voto, será en contra de la reforma.

No hay fecha fatal, ni mucho menos, ha sido mala información la que han manejado algunos diputados sobre que se va a discutir el 31 o el 30, eso es incierto, pero por el lado del tema, nosotros estamos a favor de la familia natural y eso es contundente, no hay titubeo, nuestros principios son innegociables como personas y como partido

El coordinador de la bancada del PAN, Omar Miranda Romero, manifestó que como partido se cree de manera firme en el matrimonio como una institución conformada por un hombre y una mujer.

Destacó que ya se realizó un consenso con los integrantes de la bancada albiazul, por lo que, de forma previa, todos los votos estarán en contra del dictamen generado por la diputada morenista.