Conozco ya cada bache con su dirección y habrá reparación: Ahued

A unas horas de convertirse en alcalde de Xalapa por segunda ocasión en su carrera política, Ricardo Ahued Bardahuil asegura que su paso por diversos cargos públicos durante estos años lo hizo un político con más experiencia, con más preparación pero también con más carácter para tomar decisiones que sean necesarias.

Por ello explica que gobernará sin intermediarios y garantiza que en la conformación de su equipo no habrá imposiciones, ni del gobierno estatal ni del federal. “A mi edad ya no me da tiempo para corregir así que tengo que ser más preciso”, asegura.

Advierte que en medio de una pandemia que ha traído desgracia social, económica y de salud a los xalapeños, su gobierno no va a generar ni propiciar más tensión social y que, por el contrario, buscará escuchar a todos los sectores y atender sus necesidades.

“Vamos a entender a los que no nos entiendan, vamos a generar más canales de comunicación entre todos los sectores y cuando tengamos que tomar decisiones, las voy a tomar yo por el bien de Xalapa. Ese es el gobierno que queremos implementar”, dice.

Aunque no adelanta los nombres de las mujeres y hombres que lo acompañarán en su gabinete, asegura que se trata de gente de bien a quien le tiene mucha confianza y que ya han comenzado a trabajar a su lado desde días antes para llegar con una radiografía completa de Xalapa y sus necesidades.

Además, da a conocer que buscará que el organigrama municipal se modifique para desaparecer algunas áreas y crear otras que se le necesite.

Entre estos cambios anunciados está la conformación de las direcciones de Juventud, Cultura y Deporte, como la eliminación de la Dirección de Gobernación. “Ahí no me voy a quitar golpes, que vengan directos y ahí me ayudan todos para irlos atendiendo”.

TRABAJO Y TRANSPARENCIA PARA XALAPA

Ricardo Ahued Bardahuil, alcalde electo de Xalapa, comenta que tras varios meses de trabajo intenso ha logrado tener una radiografía completa del municipio y sus necesidades por lo que desde el primer día de su administración comenzará el trabajo.

Reconoce que desde que recibió la constancia de mayoría, se ha dedicado a “armar un rompecabezas” para que su gobierno esté fortalecido con personajes, hombres y mujeres, altamente preparados en la técnica pero también con una profunda convicción de servir.

A unas horas de rendir protesta, advierte que se encuentra frente a un gran reto ya que Xalapa vive un momento de quiebre con recursos insuficientes para atender todas las necesidades y en medio de la pandemia de Covid-19. No obstante, asegura contar con el apoyo del gobierno estatal que encabeza Cuitláhuac García Jiménez así como del Gobierno Federal para cumplir con las promesas de campaña.

Foto | Jesús Escamiroza

Los recursos para la ciudad de Xalapa no son suficientes para las necesidades de obras importantes de vialidad, circuitos periféricos, pasos a desnivel, drenajes sanitarios, colectores pluviales, obras de pavimentación, imagen urbana, actualización de la señalética y semaforización; por eso el esfuerzo va a ser titánico pero vamos a cumplir con muchas expectativas que tiene la sociedad. Solamente con trabajo y transparencia, podemos avanzar.

Ahued Bardahuil señala que será un alcalde cercano a la gente aunque reconoce que como titular del ayuntamiento no podrá hacer todo solo y que va a necesitar del apoyo de su cabildo plural pero sobre todo de la sociedad que espera sea participativa, crítica y exigente. “Porque solo así podremos hacerlo”.

FUNCIONARIOS SON GENTE DE BIEN Y DE SU CONFIANZA

Los nombres de quienes le acompañarán en la administración pública municipal se conocerán hasta el 1 de enero cuando sean presentados a la sociedad expresa el alcalde electo aunque garantiza que son hombres y mujeres de bien y de toda su confianza.

Explica que durante el primer día de su administración habrá de presentar ante el Cabildo xalapeño las propuestas para ocupar los cargos de Tesorería y Contraloría municipal además de que se ratificará al director de CMAS Xalapa. “Ya están trabajando para organizar pero quise respetar sus nombres hasta que sean revisados por los regidores para guardarles respeto”.

Cuestionado sobre si tuvo la libertad de elegir él a sus colaboradores, Ahued Bardahuil confirma que así fue y descarta alguna imposición, estatal o federal en este trabajo. Añade que tanto el presidente Andrés Manuel López Obrador como el gobernador, Cuitláhuac García Jiménez han sido sumamente respetuosos con él.

Yo agradezco a Cuitláhuac su cercanía pero también su respeto total a la autonomía de Xalapa.

En ese sentido, asegura que aún sin haber tomado el cargo, ya existe el compromiso del mandatario estatal para el proyecto de pavimentación de la avenida Lázaro Cárdenas así como la construcción de los colectores Coatzacoalcos y Tecolutla.

Adelanta también que tiene contemplado un proyecto de reingeniería municipal que será presentado en los próximo días ante el cabildo y que se espera que se enriquezca con sus comentarios y apruebe. Entre los cambios estará la creación de las direcciones de Juventud, Deporte y Cultura así como la eliminación de la Dirección de Gobernación. “Nada más va a haber un alcalde con un gabinete y un cabildo, no va a haber intermediarios que den la cara, esa la tengo que dar yo”.

Aunado a esto, dice, buscará también poner en marcha un sistema moderno de administración que permita a los ciudadanos hacer trámites digitales, como ya lo hacen en otras ciudades. “Es un reto enorme y es costoso, así que por trabajo no nos vamos a aburrir”.

PROGRAMA DE ATENCIÓN Y BACHEO AL CENTRO

El 75 por ciento de las solicitudes ciudadanas recogidas por el alcalde electo en estos meses fueron de obras de bacheo por lo que ya cuenta con una radiografía integral de este problema. Con carpetas en mano, Ahued Bardahuil asegura conocer cada bache “con nombre y dirección”..

Explica que buena parte de este problema se concentra en el centro histórico en donde se ha establecido un levantamiento de evidencias fotográficas para su localización. Aunado a esto, se tiene también ubicadas las lozas quebradas o cansadas de las calles mismas que se van a atender de inmediato.

“Este es un gran avance”, dice mientras señala dos carpetas con información, mapas y fotografías. “Si nos hubiéramos esperado a empezar la administración tardaríamos tres meses en identificarlos pero aquí ya tenemos meses de avance para ver cómo lo vamos a ir resolviendo”.

Foto | Jesús Escamiroza

Da a conocer que una de sus primeras obras será el mantenimiento de la primera, segunda y tercera calle de Juárez, misma que presenta daños significativos. En ese sitio, se prevé comenzar con la reparación de tuberías dañadas para después recomponer las losas. El recurso que se usará en este trabajo será aquel que estaría destinado a su toma de protesta y que el absorberá de su bolsillo. “Pasando los primeros días de enero, con sus festividades, a partir del 15 de enero en adelante podamos pavimentar esta calle con todos sus tramos rotos con un ahorro que vendrá a ser de la toma de protesta de costo cero porque así lo propuse yo”.

Acerca de la propuesta de cierre del centro histórico de Xalapa y la peatonalización de algunas calles durante ciertos días y horarios, el futuro alcalde reconoce que no es posible hablar a la ligera del cierre del centro ya que esto puede volver “caótica” la ciudad.

Aunque no descarta la idea, sí advierte que de hacerse debe ser con el consenso de todos los sectores, con información detallada y sobre todo con mucha responsabilidad para no afectar a nadie. “Lo habré de consultar primero con especialistas y vamos a ver los pros y los contras. No estamos cerrados a nada pero tampoco podemos imponer cosas que en un momento salgan más difíciles. El pueblo manda y hay que escuchar a todos, mi gobierno no va a ser de imposición sino que tenemos que tratar que todos podamos tomar las decisiones”.

SEGUNDO MANDATO: CON MÁS EXPERIENCIA Y CARÁCTER

Con más experiencia pero también más carácter para tomar las decisiones de su gobierno, el alcalde electo de Xalapa confirma que su administración no va a ser botín de nadie: ni de grupos, ni de equipo y que no va a tolerar la corrupción. “Lo he dicho claro y fuerte: nadie tendrá mi protección en algún acto de corrupción”.

Y es que, advierte que además de ser un mandato legal, la honestidad en el servicio público fue su compromiso con los ciudadanos y que no será él quien ofrezca transparencia y que al final esté envuelto en escándalos vulgares de corrupción. “No se puede ir con la bandera de la honradez y terminar haciendo lo contrario, es un fraude y una decepción para la gente”. Por ello, previo a convertirse en alcalde reafirma su compromiso de convertir a Xalapa en un municipio con más obra pública, más inversión y mejor calidad de vida para sus habitantes, sin importar la zona en la que vivan.

Vamos a trabajar dando lo mejor con orgullo, con respeto, sin ánimos de hacerse ricos.

En ese sentido, advierte que la decisión de llegar a la alcaldía de Xalapa no la tomó por el sueldo que va a percibir ni con el ánimo de perjudicar sino que busca que al concluir este periodo pueda dejar a la ciudad mejor que la encontró. “En estos años aprendí que si haces las cosas bien la gente te respeta. De donde vengas es lo de menos, lo que hagas es lo que cuenta. Yo fui educado con valores y principios, donde para mi el tema de la vergüenza cuenta, tengo que dar resultados donde me pare y que tengo que reconocer mis errores. Aprendí que estoy aquí por algo y que quiero entregarle algo a la ciudad”, concluye.