Constantes apagones en ciudad de Veracruz, denuncian

Veracruz, Ver.- Apagones contantes con duración de hasta un día completo y bajas en la energía eléctrica se han presentado en los últimos días en distintos puntos de la ciudad como consecuencia de la falta de inversión y el nulo mantenimiento en la red eléctrica por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) denuncia Marco Antonio Moncayo Parra, presidente del Movimiento Renovador Democrático.

Debido a esto el activista no descarta que los integrantes de la agrupación puedan presentarse este sábado en la reunión que habrá de celebrarse con autoridades de la Secretaría de Energía para exponer la situación que se presenta en la ciudad.

Leer más: En este lugar de pobreza les llegan recibos de CFE hasta por $600 mil

Refiere que tan sólo el pasado miércoles se registró un apagón en todo el centro de la ciudad, así como colonias de la zona poniente y norte de la ciudad que demoró más de seis horas como Esteban Morales, Madero, Allende, Nicolas Bravo y Cortes en el centro de la ciudad, así como las colonias del Barrio de la Huaca; en la zona poniente Geo Villas y Casas Díaz y algunas más en la zona norte.

Señala que la situación empeora con la entrada de los frentes fríos ya que por el aire y la lluvia se presentan problemas y hasta cortos debido a que no se le ha dado mantenimiento a toda la red.

Además, que la línea 071 no es capaz de atender la cantidad de reportes que se presentan para reestablecer el servicio lo más rápido posible.

“Los apagones son constantes, esto provoca que los aparatos electrónicos se descompongan porque el servicio es intermitente, sube y baja y se da en todas las colonias, pero más en el centro donde porque no hay mantenimiento, la CFE no quiere invertir, ofrecen un pésimo servicio y cuando uno se atrasa con los pagos no se tientan el corazón y cortan”, indica.