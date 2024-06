Constantes bloqueos han causado fuertes estragos en negocios de Xalapa

Fuertes daños económicos han provocado los constantes bloqueos que se realizan en calles de Xalapa y Coatepec aseguran empresarios locales.

Los presidentes de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex-Xalapa), Juan Carlos Díaz Morante y Miguel Hernández Díaz, de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra-Xalapa), señalan que las protestas interrumpen los procesos de producción de industrias e impactan la actividad económica en las dos ciudades.

“Si bien, entendemos los motivos que llevan a las personas a bloquear las calles, pero habrá que buscar otras opciones, dado que agua no hay y todos estamos padeciendo por esta problemática”, dice.

Respecto a la cuantificación de los daños, precisa que todavía no hay una cifra como tal, pero preocupa que se están multiplicando las quejas.

Díaz Morante resalta que está afectación es grave y deben buscar soluciones. “De hecho hay grandes empresas en la zona de Coatepec que han visto sus operaciones comprometidas”.

¿Qué daños han dejado las protestas en Xalapa y Coatepec?

En el caso de los negocios, subraya que empresas que venden café han tenido que dejar de comercializarlos por falta de agua y solo se abocan a bebidas embotelladas, lo que es una situación insostenible para el sector.

El agua, dijo, es vital tanto para las familias en casa como para la producción de las empresas en la región y el mundo, “pero definitivamente creo que hay otras maneras y no estamos a favor de los bloqueos porque afectan a todos, a familias, trabajadores y empresas”.

“Tiene que haber alguna manera de parte de las autoridades para atender la problemática, hay que escuchar las exigencias de la población, porque hay que entender que agua no hay, pero de alguna manera se deben buscar soluciones”, dice.

Díaz Morante precisó que de parte de Coparmex sí ha habido afectaciones fuertes a sus empresas, pero no se tiene todavía una cuantificación económica, porque las funciones de muchos establecimientos se han visto limitadas porque no pueden pasar los transportes de sus insumos y trabajadores, “y eso no ayuda ni beneficia a nadie", señaló.

Entienden la necesidad de agua de la población y su derecho a protestar, esta situación es negativa para la actividad comercial e industrial | Foto: Ricardo Martínez / Diario de Xalapa

¿Qué se necesita ante lo bloqueos en Xalapa?

Miguel Hernández Díaz, de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra-Xalapa), indica que si bien entienden la necesidad de agua de la población y su derecho a protestar, esta situación es negativa para la actividad comercial e industrial.

Este tema del abastecimiento de agua es un tema complicado y complejo. “Como ciudadanos tenemos derechos a manifestarnos y las autoridades deben escuchar, pero esto se pudo haber anticipado”.

Desde hace varios años se pudo haber invertido en la infraestructura hídrica necesaria para evitar el abasto de agua, con menos desperdicio y fomentar el uso racional.

Las labores cotidianas de las empresas están siendo afectadas porque por los bloqueos no pueden llegar tanto los patrones como los trabajadores y menos los insumos.

Quienes viven en Coatepec o en los municipios aledaños no pueden llegar a sus empresas a trabajar. “Que decir de los insumos que se quedan varados, así que las empresas no pueden funcionar al cien por ciento”.

Es urgente, dijo que se tomen las medidas para atender las quejas de la población para que no haya mayores afectaciones, “porque los negocios y empresas son los que generan empleos y requieren abastecerse, pese a que la población está en todo su derecho a protestar por la situación de falta de agua e incendios sin atender”, dijo.