Urge construcción de acueducto en Río Cotaxtla para solucionar la falta de agua: CCE

Veracruz, Ver.- Ante la grave escasez de agua que se registra en la zona conurbada de Veracruz-Boca del Río, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Edi Alberto Martínez Tejeda, hizo un llamado a los involucrados a dar solución al problema.

Por un lado, pidió a las autoridades del Ayuntamiento de Medellín de Bravo, para que otorguen los permisos para la construcción del acueducto del Río Cotaxtla, con el cual se podría cubrir el déficit que se registra durante los meses que se registra el estiaje.

Sin embargo, es de recordar que no es el único obstáculo, pues también existe la oposición de algunas localidades de Medellín de Bravo para que el proyecto se destrabe.

Local ¿Mes y medio sin agua? En Veracruz, vecinos exigen remediar suministro del líquido

Pero además, el líder empresarial consideró que la empresa Grupo Metropolitano de Agua y Saneamiento (Grupo MAS) debe de realizar mantenimiento constante a la infraestructura de sus instalaciones, para que los pozos y todo el sistema cumplan con brindar el servicio.

Mencionó que la falta del agua en la conurbación Veracruz-Boca del Río, también está afectando al sector comercial y turístico, al igual que la ciudadanía.

Síguenos en nuestro nuevo canal de WhatsApp y recibe toda la información de Veracruz en tu celular ¡Es gratis!

Descartó precisar las pérdidas económicas que ha tenido el sector comercial, sin embargo hizo ver que al final de cuenta no hay negocio que pueda operar sin el líquido.

El dirigente empresarial refirió que el organismo empresarial a su cargo ya ha solicitado al municipio de Medellín que otorgue los permisos necesarios para la concreción del acueducto que vendría a solucionar gran parte de la escasez de agua que actualmente se registra.

Lamentablemente no ha habido eco en las autoridades municipales, no obstante seguirán insistiendo porque el problema de desabasto de agua está alcanzando un punto crítico.

Es decir que los períodos de suspensión de agua potable son más prolongados y los bloqueos de vialidades más frecuentes.

¿Ya te suscribiste a nuestro canal de YouTube? Encuentra más información

"Pues ya se le han hecho muchos llamados al municipio de Medellín, tratamos de acercarnos al alcalde en lo posible, hoy me parece que ya no está el alcalde de Medellín, está una persona en su lugar de manera interina, entonces el llamado es a qué se flexibilice y que de alguna manera se llegue a un acuerdo para que todos los involucrados en el tema pues se pueda llevar a cabo, pues al final del día, las afectaciones son en la ciudadanía y en el comercio", señaló.

¿Cuántos negocios dependen del servicio de agua?

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río, estimó que al menos el 90% de los establecimientos requieren de este servicio para poder operar y la falta del líquido, provoca afectaciones económicas de una u otra manera.

“Hay negocios que tienen almacenamiento de agua, pero otros no lo tendrán, sobre todo los comercios más pequeños que no tienen esa capacidad y almacenamiento de agua, y llega el momento que, si no hay agua, es una afectación muy considerable al sector, como cuando se va la luz, para poder operar, en todos los giros, algunos más que otros, como el caso de los alimentos perecederos, todos los negocios requieren de agua para poder operar al 100 por ciento”, comentó.