Constructoras cambian horarios y medidas para proteger a obreros del calor

Las altas temperaturas que se registran en la entidad han obligado a empresas constructoras a cambiar formas de trabajo. El presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), delegación Veracruz-Centro, Rafael Fernández de Lara, señala que aunque no han tenido ningún caso de golpe de calor entre los trabajadores del sector y han tomado medidas como ampliar el horario de comida y descanso para evitar un golpe de calor.

¿Por qué los obreros están expuestos a golpes de calor?

Cuestionado respecto al impacto que ha tenido el clima de intenso calor que registra la entidad, comentó que sí los ha impactado debido a que el trabajo que realizan prácticamente es al aire libre.

Las altas temperaturas que se registran en la entidad han obligado a empresas constructoras a cambiar formas de trabajo | Foto: David Bello / Diario de Xalapa

¿Qué medidas han tomado las constructoras para evitar golpe de calor en obreros?

Una medida que ya está en marcha, expuso Rafael Fernández de Lara es que antes la hora de comida para los trabajadores de la construcción era de una a 2 de la tarde, pero ahora se cambió de 13:30 horas a 15:30.

Asimismo es obligatorio hidratarse, pero también estar protegido tanto con bloqueadores como con sombrero.

Aclara que en el sector de la construcción es obligatorio usar cascos, pero considera que con este cambio climático tendrán que implementarse otras medidas de seguridad, “que no tardan en salir en un corto tiempo”.

Mi propuesta es que se permita usar sombreros tipo casco, porque éste último no protege de los rayos del sol como se requiere.

Indica que no todas las empresas los tienen pero la idea es que se vaya generalizando esta protección.

El presidente de la CMIC agregó que la recomendación que se les está haciendo a las empresas es que se adquieran sombreros de ala por ancha para proteger a sus trabajadores del sol.

Otra situación que han tenido que variar es permitir en los casos que es no un riesgo, que los trabajadores se quiten los chalecos que son obligatorios | Foto: David Bello / Diario de Xalapa

¿Qué pasa si un obrero tiene síntomas de un golpe de calor?

Y desde luego, dijo que cuando se note que un trabajador, aunque no lo diga, anda desorientado y de pasos descoordinados, se les tiene que retirar de la obra y ponerlos a la sombra.

Explicó que no a muchos les gusta hidratarse, “la verdad es que no todos quieren tomar agua, así que se les debe obligar a hacerlo”.

De las cosas más importantes que se deben seguir en el sector de la construcción, dijo, es la obligación de hidratarse.

La hora de comida para los trabajadores de la construcción era de una a 2 de la tarde, pero ahora se cambió de 13:30 horas a 15:30 | Foto: David Bello / Diario de Xalapa

Otra situación que han tenido que variar es permitir en los casos que es no un riesgo, que los trabajadores se quiten los chalecos que son obligatorios, “pero la verdad es que muchas veces no se aguantan, por lo que se les dan playeras de algodón que son más frescas y no les pasen los rayos solares”.

Precisó que con el paso de las semanas tendrán que analizar variaciones a las medidas de seguridad laboral, porque es difícil trabajar bajo los rayos del sol, pero en el caso de los trabajadores de empresas constructoras es lo común así que están adecuándose para evitar daños a la salud.