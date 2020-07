Construyeron planta tratadora de aguas que ahora contamina

Vecinos del fraccionamiento Morera de la colonia Emiliano Zapata de esta ciudad muestran su molestia por los fétidos olores que emanan de una planta tratadora de aguas residuales que no está en operación.

La CMAS por su parte se deslinda de este problema al afirmar que la planta tratadora no pertenece al municipio.

Dicha planta se ubica en la esquina que une a las calles Toltecas y Camino Antiguo a Pacho Viejo, donde se puede observar que aguas negras fluyen constantemente y desembocan en una alcantarilla que está a unos metros.

Sin embargo, algunos residuos se estancan en la banqueta y producen los malos olores, lo que podría ser también un cultivo para el crecimiento de los mosquitos transmisores del dengue, de acuerdo con vecinos.

Señalaron que han manifestado sus inconformidades ante las autoridades, pero no los toman en cuenta porque no han reparado la fuga.

“Últimamente ha olido mucho, en los cuatro años que tengo viviendo aquí no se había presentado, pero ahora empiezan a salir los olores y huele mal, sobre todo con los calores”, dijo Hilary Melgarejo, quien vive en la calle Camino Antiguo a Pacho Viejo.

Es una planta de tratamiento de CMAS, pero tiene un año que vinieron a hacer arreglos, la compusieron y no sé por qué a un año permanece la fuga

Rogelio Galván Pérez, quien reside en esa unidad habitacional desde que fue inaugurada, aproximadamente hace 16 años, también criticó la nula respuesta de las autoridades encargadas de darle el trato y mantenimiento a la planta. “Tiene como 15 o 20 días que no han venido a arreglar y sí, es una infección porque hay niños que pasan por allí”, dijo.

Lamenta que esta situación sea propicia para el surgimiento del dengue. “Ahorita que está resurgiendo el dengue y junto con lo de la pandemia, una y otra cosa es mucho más peligro”, precisó.

Aunque no vive por allí, don José Dolores ha pasado por ese mismo camino por unos 20 años aproximadamente y ahorita reconoció que el hedor que de allí surge es insoportable. “Es una peste que está saliendo de allí y no lo han podido reparar, ya que le den mantenimiento. Mire, estamos con la contingencia y todavía eso, y lo que tememos es que nos va a afectar a nosotros”, concluyó.

Otros vecinos que viven cerca no quisieron expresar su opinión, pese a que sufren directamente por los fuertes olores que salen de la planta tratadora, pero reconocieron que la situación está mal y deberían prestarle atención porque se ha convertido en un foco de infección.

Otra situación de peligro en ese sector es que se produzca el mosquito transmisor del dengue, ya que el fraccionamiento está rodeado de extensas áreas de vegetación, además que en ciertos terrenos la maleza está muy crecida, debido a que sus propietarios no les han dado el debido mantenimiento.

Óscar Hernández, de Comunicación Social de esa dependencia, informó que la planta tratadora de aguas residuales no pertenece a ellos.

Conoce de la existencia de dicha planta, pero afirma que no está municipalizada y por ende CMAS no estará obligada a hacerse cargo dándole algún mantenimiento.

Hicieron una planta cuando la constructora hizo el fraccionamiento; quien haya sido no sabemos, pero aparte la hicieron mal, no funciona y no cumplía con los requisitos. No sé cuantos años tenga la verdad, pero no es municipal