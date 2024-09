Consumo de drogas afecta a menores de 18 años en localidades de Perote: diputado

Xalapa, Ver.-El bajo costo de algunas drogas las ha puesto al alcance de niños y jóvenes de comunidades de Perote alerta el diputado local Paul Martínez Marié.

Comenta que el aumento en el consumo de sustancias ilícitas en las comunidades es un tema preocupante pues ha llegado a localidades donde antes no existían.

"Es preocupante (...) pero los casos de venta de menudeo, de cristal, de estas drogas sintéticas, que tanto dañan a jóvenes y niños han aumentado en comunidades donde antes no se conocía".

¿Qué se requiere para enfrentar el problema de adicciones entre los niños y jóvenes?

El diputado señaló así la necedad de crear instituciones que trabajen en la prevención de este tipo de conductas.

Incluso recordó que presentó una iniciativa en el Congreso local para la creación de un Instituto de Salud Mental y contra las Adicciones, aunque esta aún no ha sido dictaminada.

"Ha sido alarmante porque la gente se acerca, cuando hacemos recorridos, y manifiestan la necesidad (...) necesitamos instituciones encargadas de hacer una campaña fuerte contra las drogas".

Martínez Marié explicó que la principal barrera para concretar este instituto es la falta de recursos, ya que los ayuntamientos serían los responsables de asignar un presupuesto para su funcionamiento.

A pesar de ello, el legislador destacó que esta inversión generaría beneficios a largo plazo, al prevenir que más jóvenes y niños cayeran en el consumo de drogas.

El diputado local Paul Martínez Marié / Foto: René Corrales / Diario de Xalapa

"Lo he dicho varias veces, es una medida preventiva que le ahorraría dinero al gobierno del estado (...) no ha avanzado porque implica presupuesto para los municipios; sin embargo creemos a que a la larga les va a salir más barato prevenir, atualmente son atendidos por grupos de Alcohólicos Anónimos que no cuentan con la capacidad ni el personal ni la preparación".

Refirió que insistirá en ese tema dado que actualmente el tema es atendido "a medias" en el DIF municipal, y es preocupante que los niños y jóvenes sean víctimas de esta situación.