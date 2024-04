Continúa el desabasto de agua en Las Vigas; habitantes exigen soluciones

Integrantes de la Asamblea en Lucha por el Agua para Todos y Todas en Las Vigas dicen que tanto autoridades locales como estatales carecen de voluntad para acabar con la escasez que padece su municipio.

Tras la reunión que tuvieron el pasado lunes en el Ayuntamiento de Las Vigas, señalan que, según ellos, el alcalde José de Jesús Landa Hernández, emanado de Morena, se ha negado a dar información del proyecto para la perforación de un pozo profundo, por lo que presumen que no se ha realizado alguna gestión.

David Escobar Hernández, integrante del Comité de Lucha por el Agua en Las Vigas, sostiene que el proyecto del pozo profundo debe transparentarse para no presumir algún posible desvío de recursos y comprobar que realmente hay interés de combatir la falta de agua en ese municipio.

Insiste que los acuerdos firmados el pasado 20 de febrero para garantizarles agua a través de la red hidráulica y pipas, no se han cumplido.

Además, tras la reunión del lunes, se acordó que las oficinas centrales de la CAEV con sede en Xalapa estarán pendientes de que el agua llegue a los hogares de Las Vigas. Incluso, señala, se ordenó la destitución de un trabajador de la CAEV en Las Vigas, a quien los habitantes acusaron de maltrato.

"Dicen que la cuenca que baña a Las Vigas está vedada, pero eso es falso, porque el acuífero de Las Vigas pertenece al Organismo de Cuenca Golfo Centro y al Consejo de Cuenca de Ríos de Jamapa y no hay ningún decreto de veda para la extracción de agua subterránea", manifiesta.

Sostiene que el Ayuntamiento de Las Vigas se niega a dar a conocer el avance del proyecto supuestamente por la veda electoral.

Insisten que los acuerdos firmados el 20 de febrero para garantizarles agua a través de la red hidráulica y pipas, no se han cumplido | Foto: Ricardo Martínez / Diario de Xalapa

Además, señala que autoridades municipales de Las Vigas dicen desconocer el movimiento de la Asamblea en Lucha por el Agua para Todos y Todas en Las Vigas como organización; "nos exigen registro y nos han prohibido realizar manifestaciones y a convocar a la ciudadanía para exigir agua, cuando estamos en todo nuestro derecho de hacerlo".

Lucha por abasto de agua se mantiene

"El problema consiste en que aparentemente no hay un proyecto para solucionar el desabasto de agua; no se presentan informes y eso parece indicar que no hay avances, por lo que la lucha para exigir agua se mantendrá en Las Vigas", dice David Escobar Hernández.

Además, en general, habitantes de Las Vigas exigen la utilización máxima de recursos económicos para resolver el desabasto de agua en su municipio, dar seguimiento al cumplimiento de acuerdos a través de reuniones mensuales, dar prioridad al uso doméstico del agua por encima de cualquier interés particular y dar a conocer el estatus de gestión del proyecto que, autoridades municipales argumentan tener.

Habitantes de Las Vigas exigen la utilización máxima de recursos económicos para resolver el desabasto de agua en su municipio | Foto: Ricardo Martínez / Diario de Xalapa

También exigen el respeto absoluto a los miembros de la Comisión en Lucha y de los integrantes de la Asamblea en Lucha por el Agua para Todas y Todos en Las Vigas.

