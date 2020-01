Continúa la falta de medicinas para niños con cáncer en el Hospital Regional de Veracruz

Veracruz, Ver.- Padres de familia de pacientes con cáncer infantil que son atendidos en el Hospital Pediátrico de Veracruz, dieron a conocer que la dirección del Hospital Regional de Veracruz se comprometió a restablecer parcialmente el desabasto de vincristina, uno de los medicamentos oncológicos que dejó de suministrarse a los pacientes en quimioterapias desde el pasado 16 de diciembre.

Ana Alejandra Silva García, madre de la niña Zabdi Laura Acat Silva, diagnósticada de leucemia señaló que en una reunión que sostuvieron con el director del Hospital Regional, Sócrates Gutiérrez Castro, luego de manifestarse este martes en la vía pública, este explicó que el problema de desabasto era un tema de índole nacional.

En este caso, el directivo le informó a las madres de los niños con cáncer que se habían realizado las gestiones para que ese mismo día se entregaran 40 piezas de vincristina, procedentes de la Aduana.

Local [Video] ¡Ni agujas tienen! Padres se manifiestan para salvar la vida de sus hijos

Sin embargo, no hubo fecha para resolver el faltante de ciclofosfamida y carboplatino, los otros dos medicamentos oncológicos restantes; así como de insumos que son utilizados en las quimioterapias que se suministran a los menores.

“Nos dijo que no era un problema que él tendría que resolver, que él pude hacer hasta donde los medios le dan, él tiene el dinero para comprarlo porque el sector salud tiene el dinero para comprarlo, de hecho, ha comprado medicamentos que se ha elevado hasta 10 veces más su costo”.

Ahorita, ayer nos dijeron que venían en camino 40 piezas de vincristina, que estaban por pasar por la Aduana, pero solamente eran 40, yo le hice la pregunta al director de donde venía el medicamento, entonces no nos supo contestar, que solamente lo iba comprar, que venían 40 piezas que habían comprado, solamente de vincristina

Alejandra Silva narró que el faltante de medicamentos oncológicos ha sido una constante en los últimos dos años, que es el tiempo en el desde que su hija es atendida en la ciudad de Veracruz.

Local Suspendidas una vez más las quimioterapias en el Hospital Pediátrico de Veracruz

Sin embargo, afirmó que también existen faltantes de otros elementos básicos, que el sector salud no ha podido resolver a pesar del cambio de la administración en el Gobierno del Estado.

En ocasiones la mayoría de los padres han comprado el medicamento, la mayoría queremos ver a nuestros hijos bien y pues a veces nos endrogamos, vendemos lo que tenemos en casa para poder comprar el medicamento, de mi parte en ocasiones lo he comprado o he esperado, porque no tengo el dinero los recursos para comprarlo y me ha tocado esperar

Lo grave del caso, afirmó Alejandra Silva, es que los menores enfermos pueden registrar decaídas en la enfermedad, que puedan volverse graves en caso de no recibir la atención debida.