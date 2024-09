Continúa suspensión de labores del PJF; trabajadores acudirán a instancias internacionales

Boca del Río, Ver.- Trabajadores del Poder Judicial de la Federación continúan con la suspensión de labores, al señalar que no han perdido la guerra y que buscarán el apoyo de instituciones internacionales contra la Reforma Judicial.

Pese a la aprobación de la iniciativa de reforma en el senado de la república, los trabajadores se mantienen “en pie de lucha” y a través de consensos definirán qué procedimientos seguir; si continúan con la suspensión o se retiran.

Silvia Benítez San Martín titular del Cuarto Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales, explicó que la base trabajadora se encuentra consensuado las acciones a tomar luego de la aprobación de la reforma en el senado y en el pleno del Congreso del Estado de Veracruz.

“Hasta ahora no hemos definido nada, estamos en reuniones con los representantes de los titulares para definir las acciones que se van a emprender, no sabemos si vamos a continuar con la suspensión o lo levantamos”, expresó.

Reconoció que hay temor de represalias, sin embargo puso en claro que continuarán en la lucha con el apoyo de instancias internacionales.

“Sabemos que si puede haber represalias porque ya está aprobada la reforma, falta publicarla sin embargo seguimos en nuestro pie de lucha, como hemos dicho se ha perdido una batalla más no la guerra y vamos a acudir a instituciones internacionales, primero vamos a agotar las sedes locales”, dijo.

Los trabajadores se encuentran en plantón a las afueras del Palacio Federal de Boca del Río y argumentaron que se siguen atendiendo los casos urgentes, como detenciones ilegales, falta de medicamentos, pensiones alimenticias, temas relacionados con menores, con el corte de agua potable y energía eléctrica.

Con pancartas y lonas en mano, el personal lanza distintas consignas contra la reforma y los senadores que votaron a favor de la misiva.

“Seguimos trabajando, la gente debe de saber que no nada más le pegaron al poder judicial, la gente pasa, algunos nos felicitan, nos echan ánimo, otros se burlan sin embargo no se han dado cuenta que vamos en el mismo barco y que esta reforma no nos afecta únicamente a los trabajadores, deben involucrarse la ciudadanía, saber que esta reforma judicial va a impactar en todos”, externaron.