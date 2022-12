Continúan los bloqueos en Sayula de Alemán; piden liberación de tesorero

Este sábado un grupo de simpatizantes del tesorero de Sayula de Alemán, Rafael “N”, detenido en días pasados por elementos de la Policía Ministerial por presuntamente traer drogas y armas, cerraron la carretera federal Acayucan-Salina Cruz para exigir su pronta liberación.

Durante el bloqueo lanzaron consignas en contra de la alcaldesa de Sayula, Lorena Sánchez, de quien dicen debería ser investigada por el auto secuestro de su hijo.

Por varias horas se mantuvieron en el importante camino que conecta entre el Golfo de México y el Pacífico para alzar la voz y mostrar inconformidad, porque dicen que la detención fue injusta.

Además manifestaron que la presunta droga que le encontraron al tesorero junto a su escolta, un capitán en activo de la Sedena, fue sembrada por las autoridades y que la detención supuestamente fue ordenada por Eric, secretario de Gobierno.

Igualmente expresaron que la detención fue en Sayula a las 9 de la mañana y no en Coatzacoalcos como informó la Fuerza Civil.

¿Qué opinan sobre los señalamientos en los que se acusa al tesorero de presuntamente formar parte de la delincuencia organizada?

También remarcaron que ante los señalamientos que hizo la autoridad estatal en contra del tesorero de formar parte de la delincuencia organizada no existen pruebas y que la presunta droga y las armas fueron sembradas, indicaron durante el cierre de la carretera.

Parte de la manifestación se dio frente al domicilio de la edil de ese municipio que está en inmediaciones de la carretera bloqueada.

Otros de los señalamientos que hicieron fue que la FGR luego de investigar descubrió que Lorena trató de perjudicar a los empresarios Erasmo y sus hijos, Juan Carlos y Miguel Ángel con el auto secuestro de su hijo, sin embargo, destacan que la autoridad estatal no la investiga.

Remarcaron que la FGR concluyó que las personas empresarias no tenían culpabilidad en los señalamientos, pero que la FGE no actúa por instrucciones del secretario de Gobierno, para no perjudicar a la alcaldesa, por lo que remarcan que la carpeta de investigación supuestamente está detenida.

¿Cuándo se reabrirá la vialidad?

Las personas que cerraron la vialidad dijeron que será permanente hasta que exista una respuesta por parte del gobierno. En ese momento, la esposa de Rafael “N”, Angélica Navarrete pidió la intervención del senador Ricardo Monreal, porque dice que lo que vive su esposo es un atropello más por ser inocente de señalamientos por parte de las autoridades estatales.