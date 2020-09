Continúan los robos en el centro histórico de Veracruz

Veracruz, Ver.- Vecinos de la calle de Emparan del centro histórico de Veracruz, exigieron que se incrementen los rondines por parte de la Policía Naval y Seguridad Pública debido a que en los últimos días se han registrado una serie de robos de tubería de cobre.

Eleuterio Roca, residente de la privada de la calle de Emparan, entre Bravo y Guerrero, acusó que amantes de lo ajeno están aprovechando las madrugadas para sustraer ese material, preciado en el mercado negro.

Foto: Raúl Solís | Diario de Xalapa

"Gasté cerca de cinco mil pesos para volver a tener agua, todo me despedazaron arriba, ya no le metí cobre, le puse PVC , ya no cobre porque es oro molido para ellos y no es la primera vez que andan robando", dijo.

Incluso acusó que hasta oficinas localizadas sobre esa avenida también les han sustraído sus tuberías de cobre, como ha sido el caso de una agencia aduanal.

El problema en el caso de los vecinos de la avenida Emparan es un inmueble abandonado que se encuentra por esa zona, el cual es utilizada por presuntos asaltantes para meterse a robar en las viviendas continuas.

“El problema es la casa de la esquina que ahí si tiene que intervenir el ayuntamiento para ladrillar porque esa casa de por si se está cayendo y es un peligro para las casa aledañas a ellas, porque es una casa vieja”, dijo.

En ese sentido hizo un llamado a las autoridades municipales a tomar cartas en el asunto y exijir a los propietarios del inmueble a tapar puertas y ventanas, para que de esta manera se impida a amantes de lo ajeno que sigan robando en esa zona.

“Hay más casas con instalaciones de cobre y van a venir sobre ellas, por eso más vale a tiempo porque si no van a seguir los robos”, advirtieron.

De acuerdo a los afectados ya tienen identificados a los amantes de ajeno, pues por fortuna uno de los vecinos cuentan con cámaras de videovigilancia, por lo que solo falta disposición de las autoridades para atender el problema que, no solo está registrando en esa cuadra si no en otras partes del centro histórico que también ya denunciaron propietarios de viviendas del callejón Clavijero.