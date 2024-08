Contraloría del OPLE: encargado señala qué actividades realizan y los cambios que habrá en Xalapa

El contralor general del Organismo Público Local Electoral (OPLE), Gerardo Rafael Garza Dávila, señaló que se buscará realizar ajustes en la normatividad interna que permitan mejorar las acciones de verificación y supervisión del cumplimiento de la ley.

¿Cómo se debería ver a la Contraloría del OPLE?

En entrevista, refirió que la Contraloría no se debe ver cómo un órgano persecutor, sino como un área correctiva que permite el orden en los temas electorales.

Destacó que se están revisando los lineamientos que emite la Contraloría para el desarrollo de los procesos internos.

“Tenemos tres sub contralores, cuatro jefaturas de departamento, entonces con este personal que ya tiene amplia experiencia nos debemos apoyar. Se debe valorar en qué momento se pueden hacer modificaciones, no podemos interrumpir lo que se está haciendo, si ya se inició una labor de revisión con un método no se puede cambiar porque se tendrían problemas, principalmente legales”, manifestó.

¿Qué cambios habrá en la Contraloría del OPLE?

Entre los cambios que se prevé realizar se encuentran los ajustes a la normatividad actual, especialmente en el tipo de denominación de la Contraloría, “en algunos documentos se le llama Contraloría General, en otras, Órgano Interno de Control, en otras, Contraloría Interna, se tiene que regular y homogeneizar estos términos legales”.

Señaló que se observa la necesidad de mejorar las áreas de capacitación y comunicación con los diferentes entes en materia electoral.

“Es fundamental la prevención, las Contralorías en todos los órganos autónomos tienen esa función, no se tiene que considerar a los contralores como persecutores, sino más bien como actores preventivos, ya que el conocimiento de las leyes en materia de responsabilidades de los servidores públicos no es sencillo, cuando se nombra a los integrantes de los Consejos Municipales no todos tienen el conocimiento de esta materia, entonces hay que ir a fortalecer esta materia, los contralores actúan de buena fe, pero está incumpliendo alguna norma por el desconocimiento de la ley”, expresó.

Gerardo Rafael Garza Dávila, contralor general del Organismo Público Local Electoral (OPLE) | David Bello / Diario de Xalapa

Al respecto, recordó que es responsabilidad del servidor público reconocer las acciones que deben cumplir en el marco de la ley en el ejercicio de un cargo y de recursos públicos.

“La gente que forma parte de estos Consejos se debe enfocar en cumplir con la ley, creo que la labor de las Contralorías es fundamental en un órgano como el electoral, el cual crece en procesos electorales. Es muy importante la comunicación con todos los servidores públicos que están obligados a cumplir con una serie de actividades que nos marca la ley”, dijo.

Refirió que cada persona que se encuentra en una Contraloría y no ha cumplido de manera correcta con sus actividades o tiene desconocimiento de la ley, debe acercarse de forma inmediata.

Comentó que los procesos que se han abierto pueden ser perfectibles, entre ellos la revisión de las declaraciones patrimoniales, a fin de que se desarrollen en el menor tiempo posible.

En materia de responsabilidades, dijo, se revisarán los procedimientos para que los trámites de quejas o denuncias derivadas de una auditoría se lleven a cabo de manera rápida.

En ese sentido, manifestó que entre las obligaciones de los servidores públicos se encuentran: cumplir con lo establecido en el cargo, acatar las órdenes del superior jerárquico, tomar recursos que no te corresponde, hostigamiento al personal y hostigamiento sexual.

Destacó que cuenta con 30 días para el desarrollo del proceso de entrega-recepción, mismo que permitirá ubicar las acciones que merecen ser mejoradas.

“Vamos a partir del análisis de la información, de la documentación y de los procesos normativos que se han expedido por el anterior contralor. Se hará una revisión, se buscará hacer la homogeneización de algunos conceptos y tratar de mejorar en algunas cosas”, dijo.

Reconoció que recibió la Contraloría en un momento complejo, ya que no ha concluido el proceso electoral 2023-2024 y están por iniciar las actividades relacionadas con las elecciones municipales que se llevarán a cabo en junio de 2025.

“Se debe actuar de manera muy rápida ante este traslape de los tiempos, no ha concluido el proceso electoral y tendrá su inicio el proceso próximo que es complejo porque se tendrá que desarrollar en todos los municipios”, comentó.