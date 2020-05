Contribuir al deporte es su orgullo; lleva casi 50 años formando nadadores

VERACRUZ, Ver.- Rafael Belmonte Olivares es un profesional de la educación física, entrenador de natación cumple 49 años de servicio y es fundador de uno de los clubes más longevos no solo de Veracruz, sino de la República Mexicana.

En su carrera el profesor Belmonte ha visto pasar a cientos, quizás miles de nadadores que han trascendido en el nivel competitivo, muchos más como personas de bien para la sociedad y otros más se han dedicado también a la enseñanza de este deporte.

Para Rafael Belmonte, quien llegó a Veracruz procedente de Hermosillo, Sonora, una alberca en el abandono en una unidad deportiva de Veracruz le abriría lo que sería la oportunidad de su vida.

“Inicié profesionalmente con la natación allá en el estado de Sonora y vine a Veracruz con la inquietud de seguir trabajando y me encontré una unidad, una alberca Felipe “Tibio” Muñoz recién inaugurada y se quedó después de la inauguración abandonada, estaba vacía. En aquel entonces le pedí al maestro César Mora Alvarez que era director de Fomento Deportivo que me diera oportunidad y gracias a dios me la dio. Al siguiente año en el 1971 y entonces un 15 de mayo lo abrimos y ya tenemos 49 años y han pasado miles de nadadores y algunos han dejado huella en la natación de Veracruz”.

Para el profesor Belmonte contribuir con el deporte y sobre todo apoyar a niños y jóvenes veracruzanos ha sido un orgullo que lo ha llenado de satisfacción y son muchos los momentos gratos que ha vivir en su carrera, pero en especial recuerda al menos tres que sin duda lo han marcado. El primero de ellos una experiencia que vivió en el Estado de Morelos con su competidor Francisco Romero.

“Estando allí yo tuve que regresar por motivos personales de emergencia en Veracruz, pero Paco se sintió triste, me dijo: profe, cómo me va a dejar, le dije no se preocupes voy a regresar, y regresé a Veracruz, hice rápido lo que tenía que hacer y volví porque él ese día tenía su prueba de campeonato nacional. Fue una odisea el viaje Veracruz-México, México- Oaxtepec el autobús se descompuso llegando a Oaxtepec yo tuve casi que ir corriendo y ahora Oaxtepec que es tan grande hasta que llegué a la alberca olímpica de Oaxtepec y pude subirme a las gradas y en momento que Paco iba a nadar y desde la grade le grité Paco y me logró ver y fue una de sus mejores actuaciones que tuvo Paco”.

En su trayectoria Rafael Belmonte ha tenido entre sus filas un total de 26 campeones nacionales, 16 seleccionados nacionales, algunos medallistas internacionales y cientos de trofeos ganados a lo largo de la historia

“Pero podríamos poner a Ana Graham como la nadadora más relevante que he tenido en la natación de Veracruz, medalla de Plata en Centroamericanos, es la que ha tenido la actuación más importante en la natación de Veracruz femenil", platica

"En los varones nuestros primeros campeones centroamericanos Fernando Moranchel, Oscar el “Negro” García, campeones centroamericanos en el 79, subcampeones en el 81 y seleccionados nacionales como Raúl Chávez, seleccionado nacional, récord nacional ellos fueron muy importantes, Paco Romero seleccionado nacional, Manuel Armas seleccionado nacional, Mónica Parroquín nuestro primee récord nacional, Mónica García la hija del Charro García que fue la primera nadadora que ganó la medalla en un evento, es parte de la historia del club Acuario, Araceli Fernández aquella nadadora que ganó 13 medallas en unos Juegos Nacionales Deportivos Infantiles, Juveniles, 9 individuales y 4 de relevos”, añade.

El director general del club Acuario y Aquabel se dijo feliz y comprometido con su trabajo en el que ha podido contribuir al crecimiento de la natación veracruzana, a la que sigue aportando elementos destacados en este deporte.

“Aquabel desde que se inició en el año de 1975 se ha distinguido por ser la mejor escuela que hay, no solo en Veracruz sino en muchas partes del estado siempre ha sido formador de niños y jóvenes descubrimos talentos, 13,14, 15, 20 nadadores con talento, ahora están en otros eventos, en otros clubes y ellos siguen teniendo una participación destacada, la parte que le correspondió a Aquabel de ser detectora de talento y formadora ahí queda, somos la mejor escuela con los maestros de enseñanza iniciación y partición deportiva”.

Sus equipos experimentan un cambio generacional y sus nadadores de equipo a nivel federado apenas están llegando otra vez a pelear por las medallas de oro que tenían sus competidores en la década de los 70’, 80’ 90´y 2000, “estamos en la nueva generación y nuestros entrenadores están trabajando para volver a tener el nivel que teníamos antes”, concluyó.