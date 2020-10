CONTU podría llamar a paro nacional por crisis de universidades

Xalapa, Ver.- La Confederación Nacional de Trabajadores Universitarios (CONTU), no descartó que nuevamente se vuelva a convocar a un paro nacional, ya que la Federación les respondió que no habrá recursos extraordinarios para apoyar a las universidades que están en crisis financiera y que incluso, ya no tendrán para el pago de salarios y prestaciones de las quincenas de octubre, noviembre y diciembre.

El secretario general de la Confederación, Enrique Levet Gorozpe, explicó que si bien es cierto en este momento son 10 las universidades que están en una situación de urgencia, de no mejorar los subsidios por parte del gobierno Federal, a través de fondos extraordinarios, para el 2024 serán 35 las universidades que enfrenten la misma situación de crisis económica.

Explicó que esas universidades que se encuentran en una grave situación son: la Universidad Autónoma de Zacatecas, la Autónoma de Nayarit, la del Estado de México, Morelos, Michoacán, Tabasco, Chiapas, Sinaloa, Baja California Sur y Oaxaca.

“Hay alrededor de 10 universidades que están en una situación de crisis financiera que evidentemente propiciará un conflicto de carácter laboral al no pagar salarios y prestaciones, lo cual representaría una violación al Contrato Colectivo de Trabajo y los derechos de los trabajadores y esto daría pie a una inconformidad generalizada y que la CONTU realice acciones más enérgicas para encontrar la solución a los problemas”, subrayó.

Asimismo sostuvo que el jueves 15 de octubre se llevará a cabo una asamblea general de la CONTU de manera virtual, en donde se fijará una estrategia, así como las acciones que consideren más convenientes para resolver este problema.

“No descarto (el paro) porque la situación de este año es más complicada que la del año pasado. Hay universidades que tienen problemas serios y no hay una respuesta positiva para la solución de los problemas de las universidades, entonces esto nos lleva a repensar las estrategias, sobre todo por la pandemia, decidir qué sería lo conveniente”, remarcó.

Asimismo expuso que la CONTU seguirá privilegiando el diálogo hasta el máximo, pero al sentir que se agote dicho recurso, tendrán que recurrir a otro tipo de medidas que les permitan salvar esta situación.

Expuso que durante la reunión celebrada este martes con el subsecretario de Educación Superior, Luciano Concheiro, le expusieron el panorama de las universidades, pero su respuesta fue que no había recursos.

“Nos dijo que los recursos deben buscarse en los gobiernos de los estados y que deben ser los gobernadores los que deben resolver los problemas deficitarios de las universidades, que la Federación no tiene recursos y, sobre todo, se entiende que, en estos momentos en donde no hay posibilidades de financiamiento federal, no se cumplirá con la gratuidad y la obligatoriedad para recibir educación superior de tantos jóvenes que aspiran a una carrera universitaria”, lamentó.