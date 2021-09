Convocan a marcha para este 2 de octubre para conmemorar a víctimas de Tlatelolco

Veracruz, Ver.- Con una marcha integrantes del Comité del Recuerdo Dos de Octubre No Se Olvida conmemoraran el 53 aniversario de lo que pasó a la historia como la matanza de Tlatelolco en un llamado de justicia para todos los que han muerto como víctimas del gobierno, presos políticos y los estudiantes de Ayotzinapa.

De acuerdo con uno de sus integrantes, Víctor Manuel Paz Cinta no se puede dejar en el olvido la muerte de más de 300 estudiantes que no han encontrado justicia y que además se han presentado más hechos que involucran estudiantes como la desaparición de 43 estudiantes.

Indicó que la marcha es una exigencia para poner un alto a la violencia ya que además de agresiones a estudiantes también se ha atentado contra luchadores sociales.

En ese sentido indicó que este sábado 2 de octubre se llevará a cabo una marcha que iniciará en la avenida Díaz Mirón con cruce en Bolívar a las 18:00 horas y concluirá en el zócalo de la ciudad de Veracruz,.

“Esa marcha es con el objetivo de recordar a lo que todavía no se ha hecho justicia y queremos que en este país ya no exista violencia, que ya no desaparezcan estudiantes como los 43 normalistas, luchadores sociales que han desaparecido en este gobierno, históricamente el 2 de octubre no se olvida”, dijo.

Comentó que previo a la marcha habrá un conversatorio donde especialistas en el tema, darán a conocer los factores que dieron origen y que provocaron los trágicos hechos del dos de octubre.

También se contará con la participación de personas que vivieron muy de cerca el movimiento para hablar con la verdad en busca de justicia.

El primer conversatorio se llevará a cabo este viernes en La Casona y se desarrollará una obra de teatro relativa a la fecha.