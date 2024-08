Respeto a los equilibrios políticos y contrapesos, vital para la democracia, dice la Coparmex

La sobrerrepresentación es un tema que no le hace bien al país, porque la democracia requiere de escuchar a todas las voces, expresa el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex-Xalapa), Juan Carlos Díaz Morante.

El país requiere de que todos respeten las leyes y la decisión de los electores, expuso. La iniciativa privada, señala, pugnará porque se cumplan las leyes y porque se mantenga el respeto a los equilibrios políticos y de los gobiernos de todos los niveles. “Nosotros como empresarios tenemos contrapesos como es la fuerte competencia que enfrentamos cada día y eso es positivo porque permite trabajar con mayor fuerza, caso contrario sería de no tenerlos”, dijo.

En la Coparmex, subraya que siempre están a favor de los equilibrios, “porque nos hacen ser mejores a todos”.

Indica que considera que el gobierno debe tener contrapesos, en el tema de la representación, “quiero decir que si el nuevo gobierno tuviera 340 diputados, ya alcanzarían la mayoría calificada, cuando legalmente no puede un solo partido tener más de 300 diputados”.

Juan Carlos Díaz Morante, presidente de la Coparmex-Xalapa / Foto ilustrativa Jesús Escamiroza / Diario de Xalapa

Hay riesgos en este asunto, porque habría una concentración de poder y eso no siempre es bueno.

Resalta que como Coparmex celebran y reconocen el triunfo de una candidata, y como organismo no solo se critica sino que se suma para lograr esfuerzos para lograr un bien común “y al final creo que la ley es la ley y se tiene que respetar”.

El empresario asegura que es importante tomar en cuenta siempre las minorías y por eso es importante que no haya una representación de más de un 70 por ciento, dice. “La realidad es que el partido ganador no tuvo más del 70 por ciento de los votos en las pasadas elecciones y no fue así”.

Díaz Morante opina que en este tema hay que respetar la voluntad de las personas que votaron por una u otra coalición, “tenemos que pedir que se respeten los votos que emitió la población”.

Exhortó a que lo mejor es construir algunos acuerdos, pues bueno, se tendrá que negociar y escuchar a todas las partes, porque creo que todos tienen algo importante que decir en todo momento y ese es el camino de la democracia.