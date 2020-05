Coronavirus enferma la economía de la región de Xalapa

El aislamiento por la pandemia por Covid-19 en los municipios de Teocelo, Xico y Coatepec ha provocado una baja de 30 hasta 90% en la actividad económica y el sector turístico.

Dichos municipios, cercanos a la capital veracruzana, obtienen la mayoría de sus ingresos gracias al turismo estatal, nacional y extranjero, mismo que desde hace casi dos meses no llega a la zona. La vida de los prestadores de servicios ha cambiado por completo. En algunos casos se busca sobrevivir con la poca asistencia de familias o las peticiones que los clientes realizan en los servicios para llevar, tratándose de restaurantes.

En Teocelo, en específico la cabecera municipal, la economía se ha visto afectada en todos los sentidos, pues incluso los comercios que ofrecen productos básicos como frutas, verduras, carne o pollo han sufrido los estragos de la pandemia.

En las calles, el tianguis dominical e incluso la iglesia, familias completas se pueden encontrar realizando actividades como en cualquier día y sin la menor precaución posible, pese a las peticiones y restricciones que las autoridades municipales han realizado para evitar el contagio entre los pobladores.

Elementos de la Policía y de Protección Civil Municipal realizan recorridos por las calles exhortando a las personas que regresen a sus casas, así como a proteger a los sectores más vulnerables. Sin embargo, las recomendaciones no son escuchadas porque personas de la tercera edad, mujeres embarazadas y familias con menores hacen sus compras. A la entrada del tianguis ubicado en la calle 20 de Noviembre los mismos elementos que realizan recorridos en las calles otorgan a las personas gel antibacterial, les piden usar cubrebocas y les indican que sólo puede ingresar una persona por familia, lo cual no en todos los casos es aceptado, por lo que deciden no comprar a los comerciantes. Pese a que se ha señalado que las celebraciones se transmitirán en redes sociales y no se permitirá el ingreso de feligreses a los templos, aquí se hace una omisión, pues los católicos sí acuden a misa.

En la entrada del templo se colocó un letrero que dice: Bienvenidos, si entra a la iglesia use cubrebocas por favor, y al interior la restricción que se aplica es permitir que en cada banca se siente sólo una persona, lo cual es indicado por alguien que brinda el servicio, aunque quienes ya saben la acción a seguir se colocan donde se encuentran las marcas verdes de identificación.

Felipe Contreras, comerciante de frutas y verduras, indicó que la situación se ha complicado desde hace más de un mes porque los clientes son menos.

“Algunas de las personas que nos compraban tenían trabajos en Xalapa, pero fueron despedidos, por lo que la situación se ha complicado no sólo para ellos, sino también para nosotros que vivimos de las ventas diarias”, dijo. Margarita Zavaleta, propietaria de la carnicería La Principal, aseveró que las ventas han mermado considerablemente porque los clientes ahora compran cantidades menores.

Manifestó que se aplicaron todas las medidas sanitarias para poder tener el mismo número de clientes; sin embargo, la situación no ha mejorado.

La verdad sí hemos tenido una baja considerable, alrededor de un 30%, además de que son menos los clientes que nos llegan, ahora también compran cantidades menores porque no se cuenta con el recurso necesario para seguir comiendo como antes.

XICO, SIN TURISMO

El Pueblo Mágico de Xico es reconocido por sus cascadas, tradiciones y gastronomía; sin embargo, la pandemia ha causado que el turismo no llegue a esta zona del estado.

Las cascadas Texolo y La Monja se encuentran abiertas al público, pero la llegada de visitantes es prácticamente nula.

Por ello, los restaurantes, los puestos y los artesanos que viven de las compras de los visitantes no logran obtener ni siquiera los recursos básicos para mantener abiertos sus espacios de oferta.

“Con la finalidad de evitar la propagación del coronavirus Covid-19 por medio del presente comunicado reitero el compromiso del Ayuntamiento de Xico por salvaguardar la salud de los turistas, visitantes y locatarios. Por lo anterior, esta autoridad municipal se ha dado a la tarea de seguir con las indicaciones marcadas por las autoridades a nivel estatal y federal, tales como la Secretaría de Salud y la Secretaría de Turismo, por ello se informa lo siguiente: El acceso a las cascadas y ríos será bajo su propia responsabilidad”, se señala en una lona colocada metros antes de llegar a las cascadas.

Franco Anteo Vázquez ha sido guía de turistas desde hace más de 30 años y ésta es la primera vez que identifica una situación tan crítica como la actual.

La situación es crítica, no hay visitas, no llegan turistas de ninguna parte, a veces hay una que otra familia, pero no solicitan nuestros servicios y nosotros vivimos de las propinas que nos otorgan, entonces no ganamos nada.

Refirió que en su caso acude cinco días de la semana a la zona de las cascadas, donde regularmente ofrece sus servicios, uno lo ocupan para descansar y el otro se dirige al río para poder pescar y tener alimentos para la familia. “No tenemos ni un peso, entonces debemos buscar la forma de conseguir lo necesario para comer, hago algunos trabajos y lo que pesco es para comer, nunca había pasado por una situación como ésta, el problema es que con mi edad no se puede conseguir un trabajo, además de que no hay”, comentó.

La situación es la misma para los restaurantes y los hoteles, mismos que, en algunos casos, han decidido cerrar sus puertas ante la contingencia generada.

Con letreros en sus puertas principales o en las paredes, estos comercios dan a conocer que permanecerán cerrados hasta nuevo aviso, dado la nula presencia de comensales y clientes que busquen hospedaje.

“Cerrado por contingencia”, es el mensaje que cuelga en los edificios dedicados a la prestación de servicios.

“Los dueños de restaurantes y hoteles decidieron cerrar sus puertas porque no contaban con recursos para poder mantener los salarios de los empleados, pues los ingresos son prácticamente nulos, algunos perdieron hasta el 90% de sus ingresos”, manifestó Carlos Márquez, exempleado de este sector.

Indicó que la única esperanza que se tiene es que la pandemia concluya y el aislamiento sea levantado antes de julio, mes en el que se realizan los festejos a Santa María Magdalena y es una de las temporadas más altas para el sector turístico.

PUEBLO MÁGICO, SIN VISITANTES

Coatepec es uno de los municipios cercanos a Xalapa que mayor número de visitantes recibe, dada la calidad de sus productos y servicios, por lo que el sector turístico es el que mayor afectación registra.

Los restaurantes, hoteles y sitios de interés se encuentran desolados, ya que los turistas dejaron de visitar este Pueblo Mágico. Algunos de los hoteles, al igual que los de Xico, han cerrado sus puertas. Los museos tampoco prestan el servicio que normalmente otorgan para que los visitantes conozcan la cultura y tradiciones del municipio cafetalero. Mientras que los restaurantes ofrecen únicamente alimentos en servicio para llevar. Incluso los ubicados a un costado del parque, donde las mesas sobre las terrazas lucían llenas cualquier día del año, fueron retiradas. Oswaldo Gutiérrez, mesero de un restaurante, señaló que ha logrado conservar el empleo gracias a las solicitudes que las familias hacen para recoger sus alimentos o que éstos sean llevados a sus domicilios.

“Conservamos el trabajo, pero no es lo mismo porque teníamos un poco más con las propinas que ahora no tenemos, necesitamos el recurso para nuestra familia, pero nos conformamos con conservar el trabajo”, manifestó.