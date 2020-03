Coronavirus hace brotar solidaridad: regala comida a quien no puede pagarla

VERACRUZ, Ver.- Pese a la crisis económica que ha provocado el Covid-19, Érika Rodríguez García, propietaria de una cocina económica de la ciudad de Veracruz, dio a conocer que obsequia comida a quienes tengan hambre y no lograron sacar el sustento del día por la contingencia sanitaria.

Explicó que lo hace en solidaridad a la situación que están atravesando trabajadores y comerciantes informales, al regresarse a sus casas con cero pesos o mínimas ganancias por la suspensión de actividades en empresas y establecimientos comerciales.

Reconoció que también a ella le ha pegado la emergencia sanitaria, pues desde el pasado domingo comenzó a registrarse la ausencia de comensales en su negocio.

Cualquier persona que venga y nos pida apoyo para comer se le da, porque yo soy comerciante y me las estoy viendo durísimas, son muchos los gastos, luz, agua, renta, pero si se puede ayudar a los hermanos mexicanos pues lo hacemos, porque sí está muy dura la contingencia.

Mencionó que en su caso la venta de comida le ha llegado bajar hasta en un 70 por ciento, pues la mayoría de sus clientes son personas que trabajan en las diferentes agencias aduanales que existen en el centro de la ciudad. Pese a ello descartó que vaya a cerrar su negocio pues es su única fuente de ingresos.

“Mi intención es no cerrar porque de aquí es de donde me mantengo, yo vivo al día, y si no trabajo no como. Vivo con mi hermano y mi papá, es un señor de la tercera edad; aquí estoy con una chica pero hoy no vino, no sé por qué, pero para mí es un poquito mejor porque me está costando pagarle su día”, declaró la comerciante.

A las afueras de la cocina económica se puede ver un anuncio en donde hace la invitación a las personas que están en sus “días malos por el Covid-19” y no tienen para comer a que pasen para que les compartan alimentos.

El anuncio también fue compartido en su cuenta Facebook. La cocina económica lleva por nombre “Kika” y se encuentra ubicada en la calle de Mario Molina, entre cinco de Mayo y Madero, en el centro de la ciudad de Veracruz.