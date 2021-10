Corporativo que surte alimentos en Ceresos de Veracruz, en la lista de Pandora Papers: AMLO

El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que se investigará si el Corporativo Kosmos, encargado de proveer alimentos a penales federales, incluidos los de Veracruz, ha realizado actos ilícitos que fueron señalados en la investigación Pandora Papers.

En la conferencia de prensa de esta mañana, indicó que pedirá a Rosa Icela Rodríguez Velázquez, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, que investigue si el corporativo cometió o no evasión fiscal.

En la investigación se señala que el corporativo provee alimentos y despensas a la Guardia Nacional, así como a los reclusorios federales en Veracruz, Coahuila, Oaxaca, Jalisco y la Ciudad de México, por lo que entre 2018 y 2021 contratos por 18 mil 440 millones de pesos en el gobierno federal y administraciones estatales y municipales.

Ante ello, López Obrador afirmó que solicitará a Rodríguez Velázquez que brinde la información relacionada con los contratos que el corporativo tiene con su administración.

"Tomen en cuenta que son muchos, es lamentable que esto suceda porque es sacar el dinero, hay que ver si es legal y si no es una evasión fiscal", dijo.

Refirió que en la lista que fue publicada con la investigación se encuentran alrededor de 3 mil empresas o personas que "sacan su dinero del país, hay de todo, artistas, hasta intelectuales".

"Lo que tiene que hacer el SAT es ver si no hay evasión, si es legal hacer eso", expuso.

Finalmente, dijo desconocer cuántas empresas de las que se encuentran en la lista de Pandora Papers tienen contratos con su administración.

"Así como esa empresa hay otras, yo no sé cuántas empresas como esas tienen contratos con el gobierno nuestro, hay que revisar, ojalá no haya esa fuga de capital, que aunque sea legal, no voy a decir que sea inmoral, pero no es ético", agregó.