Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec quedará listo en el 2023: Presidente

Xalapa, Ver. – Será a finales del 2023 cuando el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec quede concluido y sea entregado a la Secretaría de Marina, aseveró el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

En su mensaje como parte de la inauguración de obras de la ampliación del muelle Pajaritos en el puerto de Coatzacoalcos, mencionó que junto a la Semar, las administraciones estatales de Chiapas, Oaxaca, Tabasco y Veracruz tendrán a su cargo la custodia de este proyecto.

Local Durante periodo liberal, más de 1 millón de veracruzanos emigraron en busca de oportunidades: AMLO

Mencionó que se tiene contemplado que, además de este proyecto, a finales del 2023 el Tren Maya esté operando.

“Una vez que quede completo se deben buscar las estrategias para blindarlo, ¿Cómo le vamos a hacer para que siempre esté bajo el dominio de la Nación?, de ahí que ya pensamos que quede bajo custodio de la Secretaría de Marina y los estados de Chiapas, Oaxaca, Tabasco y Veracruz”, expuso.

El mandatario federal indicó la Semar recibirá las escrituras del proyecto y el desarrollo de un plan de administración, a fin de que las utilidades obtenidas por el uso de mencionado complejo sean en beneficio de los trabajadores de las Fuerzas Armadas.

“Estoy satisfecho con el trabajo que se está realizando, le tengo toda la confianza a Rafael Marín Mollinedo, director del proyecto, a su equipo y sólo es recomendarles que no nos confiemos, que nos sigamos aplicando para avanzar y se defina lo que vamos a poder hacer”, dijo.

Adelantó que en tres meses regresará a la zona sureste del país, a fin de firmar el decreto de estímulos fiscales para la realización de los diez parques industriales que se pretenden crear en el Istmo.

“Fue un milagro que encontráramos sin privatizar estos bienes, como no les importaba el sureste para generar recursos no hicieron nada para privatizar, no les importaban las refinerías de Minatitlán y de Salina Cruz, lo que buscaban era que se convirtieran en chatarra para seguir comprando la gasolina en el extranjero”, comentó.

#EnVivo | Inauguración de las obras de ampliación del Puerto de Coatzacoalcos, con el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. https://t.co/EHVapQgX4b — Gobierno de Veracruz (@GobiernoVer) March 19, 2021

López Obrador puntualizó que en años pasados del Istmo hacia el norte se entregaron más de 20 mil kilómetros de vías férreas, “acabaron con los ferrocarriles de pasajeros, este del Istmo y el Tren Maya vamos a desarrollarlos para que se usen para el traslado de pasajeros”.

Ante ello, destacó la rehabilitación que se está haciendo de los puertos y la modernización del ferrocarril, con el añadido de reparar los ductos para transportar petróleo y gas de Estados Unidos a México.

“No tenemos una relación comercial con la costa este de Estados Unidos y es un potencial que se tiene, no es muy lejos por mar ir a Houston o Nueva Orleans, sabemos que el transporte por mar es más barato. Cuando se puedan embonar todas las piezas, puertos o muelles, cuando se tengan dragados los puertos, espacios para contenedores, el ferrocarril y esté organizada la refinería de Salina Cruz y la de Minatitlán, tenemos que pensar cómo va a operar el complejo de transporte de industria, de navegación”, agregó.