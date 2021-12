Corrupción se debe tipificar conforme al grado y delito: Gobernador

El gobernador del Estado, Cuitláhuac García Jiménez, reconoció que se debe analizar si las autoridades en materia anticorrupción han hecho lo suficiente para erradicar este hecho que a veces es engendrado en las propias estructuras de gobierno.

En su mensaje al clausurar el foro Desafíos y Avances en Materia de Prevención y Combate a la Corrupción, realizado en el Congreso local, afirmó que se debe revisar, discutir y abrir el panorama frente a este tipo de prácticas y no conformarse con la existencia de un Sistema Anticorrupción en el que participen muchos entes, incluso autónomos.

Propuso incluso, la posibilidad de tipificar delitos relacionados con corrupción, pese a que legal o técnicamente se esté procediendo para comprobar que exista un uso de recursos públicos de manera transparente.

"Felicito a quienes impulsaron este congreso, que se hable sobre la corrupción, que se viertan ideas sobre cómo combatirla, impedirla y que incluso se abra el debate sobre si hemos hecho lo suficiente y lo que nos falta por hacer", expuso.

Puntualizó que se debe hablar de cómo impedir este tipo de actos y abrir el debate sobre si se ha hecho lo suficiente y aquello que falta por hacer, "pero que no se deje de hablar de cómo destruir en definitiva de este flagelo, a veces engendrado en las propias estructuras de gobierno y que no solamente depende sobre si actuamos con ética o no".

"Como funcionarios podríamos tener modelos agotados donde pudieran parecer con muchos tecnicismos, pero ocultando formas y prácticas que no corresponden a un manejo claro de los recursos públicos y en beneficio de la gente, podríamos creer que estamos siendo transparentes, que estamos ejerciendo bien los recursos, pero finalmente los recursos no le llegan a la gente y entonces tendremos que empezar a tipificar los grados y formas de corrupción", expresó.

Destacó que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, al acudir a la ONU hizo una definición de corrupción en formas que en otros países se ven como parte del desarrollo económico, pero que generan una injusticia en los países menos favorecidos por estas políticas globales.

"Habló sobre eso y dijo que es corrupción y que estamos en contra de esas formas injustas de repartición de la riqueza que se genera en el mundo", comentó.

Lamentó el fallecimiento de los más de 50 migrantes centroamericanos, hecho que, dijo, tiene un origen relacionado con la distribución inequitativa de la riqueza mundial que provoca que "gente en su desesperación se aventure arriesgando su vida a cualquier tipo de transporte hacia los polos en los que se ha acumulado la riqueza y eso también tiene calificativos de corrupción".