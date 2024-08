Cotizaciones de útiles escolares: descubre cuál es la diferencia de precios en comercios de Xalapa

En útiles escolares hay precios y calidades para todos los niveles económicos. Las opciones para comprarlos son incontables en la ciudad; padres de familia acuden desde a las tradicionales papelerías del centro como a establecimientos en colonias, mercados o ambulantes, pero también ahora se pueden adquirir en negocios de productos chinos que se han instalado en la ciudad.

Para comprar lo mejor a los mejores precios hay que cotizar en los innumerables negocios que venden libretas, juegos geométricos, colores, loncheras, lapiceras, mochilas, exponen padres que ya han comenzado a recorrer los diversos negocios.

Padres de familia expresan que con tantos gastos tratan de ahorrar, pero si es posible optan por productos de calidad, “aunque en las tiendas chinas hay opciones aceptables en el caso de colores, pegamentos y tijeras”.

Libretas profesionales económicas, de cien hojas, sencilla y pasta blanda se pueden encontrar entre 23 y 34 pesos, en promedio. Pero una de marca puede superar los 200 pesos, con pasta dura y con imágenes en tercera dimensión y con separadores.

En las papelerías del centro se pueden hallar libretas pequeñas estilo italiano, con 100 hojas, entre 22 y 32 pesos y las profesionales económicas en 67 pesos cosidas y de marca.

Comercios y costos para comprar útiles escolares en Xalapa

En los comercios que venden libretas, entre otros artículos escolares en el mercado Jáuregui, de esta ciudad, se pueden encontrar libretas entre 80 y 100 pesos, con dibujos atractivos y de marcas nacionales.

Josefina Hernández Estrada, quien en su local vende materiales educativos, comenta que por la temporada optan por ir a la ciudad de México a surtirse para vender a precios accesibles.

Lo importante es que haya productos para todos los bolsillos, Catherine Solano Hernández.

El costo del paquete de 100 hojas blancas, marca Bond, es de 95 pesos en algunos sitios, mientras que en otros se halla en 80 pesos. “En el caso de las hojas ha estado subiendo el precio cada semana, por lo que es variable”, comenta Alberto Ochoa Hernández, de la papelería “La Económica”, ubicada en la zona de Abasolo.

Uno de los productos con los precios más variables y caros son los de las cajas de colores. Hay diversas marcas, tamaños y con diferentes cantidades de lápices. El costo de este producto es variable, acorde a la calidad de sus estuches que van desde cartón, lata o envases plásticos.

Un paquete de colores puede superar los 500 pesos, porque algunos traen hasta 120 tonalidades o los hay desde cajitas con 10 lápices pequeños a 22 pesos. Los hay desde 200 los de 24 colores, pero de marca que garantiza durabilidad.

Los juegos de geometría están desde 39 pesos los pequeños y sencillos, pero hay algunos con compás más profesional y flexible desde 80 hasta 110 pesos, en los diferentes sitios.

¿Qué hacen los xalapeños para ahorrar en los útiles escolares?

En el caso de Catherine Solano Hernández, mamá de un alumno de primaria, comenta que ya gastó más de mil pesos entre la lista escolar y los zapatos.

“La verdad es que he ido buscando y comprando en diversos lugares. Pero encontré mejores precios en papelerías del mercado en el centro, que en las papelerías de renombre. Algunas cosas las compré en una tienda china que tiene mochilas más económicas y colores de diversos tamaños”, dice.

La situación económica obliga a los padres y madres a caminar, comenta. “Me percaté que en los mercados hay mejores precios porque tienen ofertas y hay que ir varias veces para agarrar las promociones que te convienen. Así que compré por partes porque es un gasto fuerte y ya llevo una buena cantidad invertido”.

Para Tanía Aguilar Lucino, quien tiene un pequeño en la secundaria, expone que todavía no compra la lista de útiles porque prefiere hacerlo al final cuando hay más ofertas.

“Nosotros siempre compramos en las papelerías del centro porque hay de todo y si no encuentras algo te pasas a la de junto. Como buena xalapeña al final, pero si le buscamos encontrar los precios precios para no gastar de más. Pero la verdad no compro nada en las tiendas chinas porque tengo entendido que no son de buena cantidad, así que no vale la pena arriesgarse”.

La señora María del Rocío Hernández Hernández explica que si complicado el gasto para muchos padres, “aunque en nuestro caso donde trabaja le dan un crédito que puede pagar a meses sin intereses para comprar todo lo necesario para requiere de las papelerías”.

Indica que en su caso no compra en lugares como los negocios chinos porque el crédito que le dan es para una papelería de renombre, así que se le facilita y considero que es mejor comprar las marcas nacionales que ofrecen una mayor resistencia para terminar todo el ciclo escolar.

Útiles escolares en negocios de productos asiáticos

En los diversos negocios con productos de asiáticos hay una gran variedad de mochilas, lápices, lapiceros, colores, pegamentos, plumones, crayones, engrapadoras, aunque la variedad de libretas es menor que en las papelerías tradicionales.

En el caso de las mochilas que son la opción más grande tienen desde 100 pesos y de ahí hay de 140, 180, 399 y 670 pesos las más fuertes. Algunas son especiales para pequeños de preescolar y las más caras para los estudiantes que cargan más útiles.

En cuanto a otros productos. En los anaqueles hay infinidad de variedad de colores con precios accesibles desde 36 pesos hasta un kit completo de 80 tonalidades en 420 pesos, que además se vende en un envase plástico con figuras atractivas.

Hay lápices desde 10 pesos, en este caso algunos superan los 40 pesos porque traen figuras llamativas con una goma. Engrapadoras de 35 pesos, pliegos de material escolar como cartulinas desde 20 pesos, paquetes de diversos materiales de fólderes desde 52 pesos.

Uniformes no se venden, solo en algunas se pueden hallar playeras blancas.

¿Qué otras opciones hay para comprar útiles escolar en Xalapa?

En las vendimias que están en la zona de los bajos de los palacios municipal y estatal hay comerciantes que ofrecen libretas hechas a mano con 100 hojas en 76 pesos.

También hay unas libretas comerciales con separadores y hojas de colores en 140 pesos, que venden a los padres que pueden comprar materiales de mayor calidad. También hay mochilas desde 480 pesos en estos puestos de comerciantes locales.

Lista de útiles escolares

1 Juego de geometría $ 65

2 lápices dúo $ 12

1 sacapuntas $ 14

1 goma $ 8

1 tijeras punta roma $ 23

1 corrector $ 17

1 lapiceros (azul, rojo y negro) $ 24

1 pegamento de barra $ 13

2 marca textos $ 33

2 marcadores para pizarrón $ 52

1 marcador de agua $ 18.50

1 folders plástico $ 18

2 folders (t/carta) $ 30 (6)

1 jabón líquido para manos $ 28

1 jabón antibacterial $ 39

1 paquete de papel con 4 rollos $32

Lista de útiles escolares (tienda china)