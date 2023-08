No hay emergencia por Covid-19: Manuel Huerta

Xalapa, Ver.-El delegado de Programas para el Desarrollo de Veracruz, Manuel Huerta Ladrón de Guevara afirma que no hay emergencia por aumento de casos de Covid-19 y llama a la población a no preocuparse dado que se trata de una enfermedad como cualquier otra y la vacuna ayuda a evitar complicaciones por lo que no es necesario usar cubrebocas.

“Ya hay una posición oficial del gobierno, cuando sobre todo empezó la UNAM que es más acreditada que cualquier médico a decir que hay un incremento en casos Covid y en eso hay una ligera coincidencia, lo que no hay es en el grado de emergencia que le dio la UNAM porque ya estaban hasta recomendando usar el cubrebocas y demás”.

Sin embargo, dijo que desde la óptica del gobierno federal en su área de epidemiología esa recomendación perjudica porque el usar el cubrebocas no es necesario considerando que no hay emergencia sanitaria.

“Nada más complica porque cuando entremos al otoño-invierno cuando entran las enfermedades respiratorias es cuando inicia la campaña de vacunación de influenza para enfermedades respiratorias y entra el reforzamiento para los sectores vulnerables al Covid, sobre todo los adultos mayores de 60 años, mujeres embarazadas y población que requiera la prioridad”.

¿Qué dijo el delegado sobre la emergencia en el municipio de Zongolica?

Sobre la declaratoria de emergencia en el municipio de Zongolica donde mil 64 casas resultaron afectadas por las intensas lluvias, refiere que se está trabajando para apoyar a la población damnificada.

“Estamos trabajando desde el primer día de la emergencia con el D-NIII, me tocó hablar con el general Zamudio para que se instrumentara, desde las seis de la mañana, la emergencia empezó a las 3:40, ya estaban los efectivos del Ejército yendo a la zona de Córdoba, no han parado los compañeros, incluyendo a los servidores de la nación que andan en las labores”.

Expone que, dado que ya dejó de llover, están en las labores de limpieza, de atención a la emergencia en la cabecera municipal, en la que participan el Ejército, la Sedena y se hace una evaluación de daños para brindar el apoyo que se necesite.

Rumbo a las elecciones de 2024

Acerca de la fotografía donde aparece la secretaria de Energía, Rocío Nahle con otros personajes políticos del estado y a pregunta sobre si fue invitado o no a tomarse la foto, dijo que no hubiera acudido y que no son necesarias esas fotos.

“Hay que entender bien qué está pasando para decirlo en español. El viejo régimen acostumbraba que había dedazo, instrumentaba un presidente, en el caso de los gobiernos estatales, el gobernador quería decidir qué iba a pasar y hoy no, ya cambiaron las cosas, muchos no lo entienden, muchos quisieran regresar a la antigüita, pero ahora no”.

Expone habrá un proceso democrático, que lo va a decidir el pueblo, por lo que se aplicará una encuesta y a partir del 6 de septiembre el país va a tener a alguien que encabezará la continuidad de la cuarta transformación y no será quien hasta el momento encabeza el proyecto.

El delegado de Programas para el Desarrollo de Veracruz, Manuel Huerta Ladrón de Guevara negó aumento de casos de Covid-19 / Foto: David Bello | Diario de Xalapa

“Quisieran regresar a la antigüita, muchos ciudadanos hay que seguir despertado a la conciencia, la mayoría ya aprendió, ya no se va con la finta de las paredes, ni de estas prácticas que son las que hemos combatido. Yo veo al presidente que él está en su papel de dejar que en el caso de la sucesión presidencial cuando sea el caso de la convocatoria y demás, ya va estar fuera de ellos y como gobierno concentrado en lo que debe estar trabajando”.

En otro tema, dio a conocer que n el estado de Veracruz se atenderá a 17 mil 500 personas con el programa Crédito Solidario.

“Las personas que cumplieron su palabra con lo que antes era Tandas de Bienestar hoy entran con la Financiera Bienestar a un proceso de financiamiento de un crédito que se llama Crédito Solidario”.

Al respecto, detalla que esas personas van por delante, así como quienes se inscribieron por correo.

“Empezamos con créditos de 10 mil; ahora la diferencia es que en las tandas no había interés, sino era el estímulo del pago oportuno lo que hacía que fluyera el recurso, ahora hay un magro interés del 12 por ciento anual, acabas pagando en un año, 500 pesos de interés o rédito, que comparado con cualquier prestamista es nada”.