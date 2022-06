Saltabarranca, primer ayuntamiento en suspender actividades por casos de Covid-19

Ante la presencia de los casos por Covid-19 registrados en el Palacio Municipal y la cabecera municipal, el ayuntamiento de Saltabarranca suspendió sus labores hasta nuevo aviso.

Este es el primer ayuntamiento en el que se toma la decisión de suspender sus actividades ante la presencia de la quinta ola de contagios y tras la nueva normalidad.

A través de redes sociales, el ayuntamiento, a cargo de Manuel Rojas Montane, se anunció la suspensión de actividades para evitar un crecimiento en los casos ya identificados.

“La salud e integridad de quienes forman parte de este Ayuntamiento y de la población en general es de principal atención, por ello, exhortamos a toda todas las medidas preventivas que nos indica la Secretaria de Salud”, se expone en el documento.

Saltabarranca se ubica en el sur de la entidad y colinda con los municipios de Lerdo de Tejada y Ángel R. Cabada.

¿Existe algún incremento de contagios por Covid-19 en Xalapa?

Contrario a ello, desde la Dirección de Salud Municipal de Xalapa dio a conocer que no se tiene un registro de incrementos de contagios por Covid-19.

Al respecto, la directora de esta área, Olga Alarcón manifestó que a pesar de que se retiró el semáforo epidemiológico, Xalapa nunca salió del color amarillo.

"No tenemos ningún reporte hasta hoy, tristemente se quitó la semaforización, que es la que nos daba el indicador, no solo a la Dirección de Salud, sino a todo el estado, es muy importante, desde mi punto de vista, que regresara porque nos da una respuesta viable de cómo han ido incrementando estos casos", expuso.

Refirió que en el Comité de Covid-19 en el que están incluidos varios municipios de la entidad se recomienda continuar con las medidas sanitarias, pues el virus continúa y estará de forma permanente.

Sobre los casos de las escuelas de la capital veracruzana, aseguró que no se ha tenido un reporte de incremento de contagios de coronavirus, como tal; sin embargo, el clima es propicio para contagiar enfermedades respiratorias como gripe, tos, que en ocasiones se confunde.

"Mientras no haya un estudio, un examen, que te diga que efectivamente tienes contagio, pues no hay un registro como tal, en las escuelas han seguido con las medidas sanitarias desde un principio, ahorita que ya son clases presenciales, hemos estado platicando con algunos maestros, algunas escuelas, y pues nos dicen que no hay un rebrote de este virus actualmente", comentó.

¿Qué dijo Cuitláhuac García sobre los casos de Covid-19 en Veracruz?

Por otra parte Cuitláhuac García Jiménez, señaló que los casos y hospitalizaciones por Covid-19 no han incrementado / Foto: Cortesía | Gobierno del Estado

En días pasados el gobernador del Estado, Cuitláhuac García Jiménez señaló que los casos y hospitalizaciones por Covid-19 no han incrementado; sin embargo, realizó un llamado a la población para mantener las medidas sanitarias y acudir a vacunarse.

Recordó que la aplicación de la dosis contra Coronavirus se mantiene en la entidad y existen vacunas para toda la población.

En tanto, desde la Secretaría de Salud recuerda a la población seguir aplicando las medidas sanitarias necesarias como el lavado constante de manos, el uso de gel antibacterial, la sana distancia y el uso de cubrebocas.