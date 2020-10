Covid-19 sigue; en hospitales atienden a pacientes intubados: Ramos Alor

Veracruz, Ver.- En los hospitales aún hay pacientes intubados porque el virus del Covid-19 sigue presente en el entorno destacó el titular de la Secretaría de Salud del gobierno del Estado, Roberto Ramos Alor tras hacer un llamado a la población para no bajar la guardia.

Durante la transmisión del reporte sanitario indicó que una parte de la ciudadanía ha relajado las medidas sanitarias e incluso ha empezado a asistir a sitios de entretenimiento sin aplicar las medidas sanitarias por lo que es más fácil la propagación del virus.

Local Veracruz el municipio con más muertes por covid-19 seguido de Coatza y Xalapa

Señaló que asistir a lugares considerados como no esenciales y sin la aplicación de medidas sanitarias puede traer riesgos de rebrotes como está sucediendo en Europa.

Reiteró que el virus no se ha ido y es necesario que la población siga las medidas sanitarias, del lavado frecuente de manos, el uso de cubreboca, el uso del gel antibacterial, la sana distancia, no hacer fiestas, no viajar de un municipio a otro y proteger a la población de riesgo.

RECIBE LAS NOTICIAS MÁS IMPORTANTES, ALERTAS, REPORTAJES E HISTORIAS EN TU CELULAR, → ¡CON UN SOLO CLIC!

“El virus aún esta presente, aún es mortal en personas con morbilidades o sistema inmunológico frágil, el virus continúa enfermando a persona, en los hospitales aún hay pacientes, en nuestras terapias intensivas con ventiladores, intubados, los médicos no han bajado la guardia, siguen en pie de lucha por salvar la vida de estas personas por eso les pedimos que por favor no aflojen las medidas de protección sanitaria, que no permitan que un descuido provoque que se contagien y contagien a más personas incluidas a su familia”, dijo.