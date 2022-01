Covid y feminicidios dejan más huérfanos en Veracruz

En Veracruz hay 435 niñas, niños y adolescentes en situación de orfandad, de acuerdo con datos del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF).

La Procuraduría Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes reportó que, durante el periodo marzo de 2020 a febrero de 2021, se habían contabilizado 435 huérfanos menores de edad en toda la entidad.

Asimismo, hasta abril del año pasado, el DIF estatal aseguró no contar con datos sobre niños y adolescentes que habrían perdido a sus padres o a sus cuidadores principales, por ejemplo, sus abuelos, a consecuencia de la pandemia por el Covid-19.

Local Piden apoyo para a hija de víctima de feminicidio, en Boca del Río

Sin embargo, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF), reportó que de 6 mil 866 niñas, niños y adolescentes (NNA) en situación de orfandad a causa del Covid-19 en México, en la entidad veracruzana se habían identificado 135 niños y adolescentes en esta condición, según datos recabados hasta junio de 2021.

Aunque el DIF estatal no cuenta con programas para atender a este sector poblacional afectado por la pandemia, la Secretaría de Educación Pública (SEP), a través de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ) y el SNDIF, desde noviembre de 2020, suscribieron un convenio para incorporar a niñas, niños y adolescentes huérfanos al Programa de Becas.

Cabe señalar que dicho convenio establece que el DIF Nacional, con apoyo de los Sistemas Estatal DIF, proporcionará a la Coordinación Nacional de Becas la información y documentación con la que se cuenta para vincular a las niñas, niños y adolescentes en situación de orfandad.

No obstante, según la propia Procuraduría Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, hasta abril de 2021, en la entidad no se había presentado ningún caso de orfandad a causa de que padres o tutores legales hayan fallecido por Covid-19.

Al respecto, el SNDIF especifica que es responsabilidad de las Procuradurías de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes de cada entidad federativa contar con dicha información.

Te puede interesar: Hoy inicia la vacunación antiCovid en estos municipios; rango de 40 a 59 años

Sumado a la pérdida de un ser querido o conocido, a consecuencia de la pandemia, las niñas y niños en Veracruz también han enfrentado el dolor de la orfandad debido al feminicidio.

El Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) reportó que, durante 2019, el estado de Veracruz se ubicó en quinto lugar nacional en número de niñas, niños y adolescentes en situación de orfandad por feminicidio u homicidio doloso de sus madres.

Según el Informe de Registro de Niñas, Niños y Adolescentes en condición de orfandad por feminicidio u homicidio doloso de mujeres, de enero a diciembre de 2019, un total de 796 menores fueron identificados y reportados por las entidades federativas en el país.

Las principales entidades con mayor número de menores huérfanos fueron Jalisco, Baja California, Michoacán, Guanajuato y Veracruz.

En Veracruz, el Inmujeres reportó que de 47 menores en orfandad por feminicidio, 21 son niñas, 18 son niños y ocho no se especificó el género.

Para atender a estos menores, en el país se estableció el Protocolo Nacional de Atención Integral a Niñas, Niños y Adolescentes en Condición de Orfandad por Feminicidio, para garantizar su restitución mediante la prestación de servicios legales, médicos y de asistencia social.

El Protocolo, publicado el 4 de agosto de 2021 en el Diario Oficial de la Federación (DOF), suscrito por la Secretaría de Gobernación, el SNDIF, Inmujeres y Conavim, se diseñó para guiar el trabajo de autoridades federales, locales y municipales, aunque hasta el momento no se han dado a conocer cifras actualizadas para conocer la situación de los menores en situación de orfandad a causa del asesinato de mujeres en el país.

55 niños beneficiados con becas

En el estado de Veracruz existen 137 solicitudes; 87 de niños y 50 de niñas para ser beneficiados con las becas Benito Juárez, para niños, niñas y adolescentes en situación de orfandad luego de que sus padres perdieran la vida a causa del Covid-19, de los cuales cerca de 55 están siendo beneficiados; el resto sigue en espera.

Local Entrega de apoyos de Programas Sociales podrían adelantarse: Huerta

El subdirector de Adopciones del DIF estatal, Víctor Antonio Jiménez, detalla que Orizaba es el municipio con más solicitudes, pero hay otros como Soledad Atzompa, Coatzacoalcos, Tlaquilpa y Xalapa.

Explica que la beca es bimestral por 2 mil 160 pesos que se depositan directamente a la cuenta de los beneficiados; es decir, niñas, niños y adolescentes desde recién nacidos hasta los 17 años 11 meses. Esta tiene una duración de un año, pero puede ser renovada.

Las solicitudes de los menores que aún no han sido aceptadas, podrán recibir el pago retroactivo conforme a los lineamientos emitidos en el programa.

Así, señala, el DIF estatal se alineó a los programas que el Gobierno Federal está otorgando para la población que perdió algún familiar por el virus SARS-CoV-2. Fue en coordinación con los DIF municipales que se realizaron las solicitudes para facilitar las becas Benito Juárez, para niños, niñas y adolescentes en situación de orfandad por Covid-19.

En el DIF estatal reciben la información que se envía de los DIF municipales, cotejan los documentos que solicita la Coordinación de Becas y se envía con una solicitud de incorporación al programa; DIF nacional hace una segunda revisión y es la encargada de enviarla a la Coordinación de Becas que, a su vez, hace el depósito directo a las familias beneficiadas pues dentro de los documentos que se les solicitan está un número de cuenta para realizar el pago, sin intermediarios.

¿Por qué hay lista de espera?

Explica que una de las situaciones del por qué los menores no están recibiendo ese beneficio, es que uno de los requisitos es que los familiares a cargo, comprueben la tutoría, pero en varios casos, se niegan a hacer el juicio de tutoría ante el juzgado para ser los responsables oficiales y legales de los infantes y al no contar con ello, no se puede solicitar la beca.

Local Familias homoparentales no han podido adoptar

Otra causa, de las cual hay cuatro casos, es que las familias intentaron hacer correcciones a sus actas, pero no son oficiales pues no están registradas en el Registro Nacional de Población.

“Yo creo que descargaron el archivo, lo quisieron modificar para que quedaran con los apellidos de ellos y solicitar así el programa, entonces al hacer el cotejo de documentos esta documentación nos resulta apócrifa y se rechaza la solicitud”.

Señala que el DIF estatal y municipales ayudan a las familias a realizar ese juicio y cuando no tienen la tutoría, son asesorados, por lo que la Coordinación de Becas acepta el inicio del juicio como un comprobante de que el tutor está presente y se les empieza a depositar en recurso, en muchos casos se trata de los abuelos de los menores, tíos u otros.

No hay menores en albergues o casas de asistencia

Detalla que afortunadamente no hay datos de que algún menor haya sido albergado tras el deceso de alguno o ambos padres.

“Cuando a nosotros nos dan aviso de que hay un fallecimiento por Covid, nos ponemos en contacto con la familia para ofrecerles los programas, el de deudos Covid que ya es conocido, y el de Becas Benito Juárez, cuando nos empiezan a contar la historia, nos enteramos que quedan a resguardo de un familiar, entonces no hay necesidad de mandarlos a algún albergue o a una casa asistencial, la ley indica que la familia extensa también puede ser el tutor de este menor, entonces se ha trabajado con las familias para que o hermanos o tíos o abuelitos, que tengan las condiciones, puedan ser los tutores de esos niños y no institucionalizar a los menores”.

Veracruz es octava entidad con mayor cantidad de casos acumulados de Covid-19 en el país/Foto: Eduardo Murillo | Diario de Xalapa

El programa inició a finales de 2020 y ahora se está en espera de instrucciones para saber si continuará en este 2022.

Atención psicológica

Dentro de las atribuciones de la Procuraduría Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, así como las municipales, está el brindar atención psicológica a menores en cuanto se detecta alguna situación que pueda afectar su conducta o estado de ánimo, dice.

Local Tiene DIF Estatal 19 carpetas de adopción, cinco menores están listos para una familia

Se les programan las sesiones con las psicólogas que están adscritas a cada uno de los DIF, y se les atiende.

“Nosotros tenemos la indicación y la sensibilidad de poder conocer las historias y platicar con las familias y buscar un poquito más de estos apoyos”.

Incluso, en coordinación con la dirección de Atención a Población Vulnerable, en varias ocasiones se les ha logrado incorporar a proyectos productivos o para ser beneficiados con despensas y otros apoyos, remarca.

“Tenemos la obligación también de tener las visitas de seguimiento, a través de las compañeras que realizan la labor de trabajo social, ellas realizan las visitas y están visitando constantemente los domicilios de aquellos que tenemos datos y registro como estos 137 niños”.

Refiere que los duelos por pérdida pueden afectar en gran medida la conducta de los menores que es justamente lo que tratan las psicólogas que realizan la investigación de cuál es la situación emocional de cada menor.

Deudos Covid

Otro programa que se implementó desde el gobierno federal fue el de Deudos Covid, a través del DIF estatal y municipales, que funcionan como enlace para la solicitud de las familias que tuvieron alguna pérdida, con lo que buscan solventar algunos de sus gastos.

El gobierno federal les deposita 11 mil 460 pesos en una sola exhibición, directamente a la cuenta de los beneficiarios o de los familiares afectados.

“Vienen las familias, les apoyamos, subimos los documentos a la plataforma, damos un seguimiento y cuando vemos que su pago ya está reflejado, les avisamos, para que nosotros podamos decir, a esta familia ya la apoyamos en solicitar el apoyo”.

Sobre esto no hay una cifra de las personas que se ha logrado ayudar, pero refiere que a la semana pueden atender entre 30 y 40 personas entre apoyos y seguimientos a sus solicitudes.

Con información de Ariadna García | Diario de Xalapa