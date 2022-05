Coyutla, Coahuitlán y Filomeno rechazan redistritación del INE, ¿cuál es la causa?

Coyutla, Ver.-Los alcaldes de Coahuitlán, Roberto Francisco García; de Filomeno Mata, Miguel Jerónimo Vega y de Coyutla, José Benito Picazo Pérez, manifestaron su inconformidad por la redistritación local, cuyo proyecto pretende separarlos de Papantla e incorporarlos a Poza Rica.

En conferencia de prensa dieron a conocer que el proyecto del Instituto Nacional Electoral (INE), basado en el último censo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, pretende separarlos de los municipios pertenecientes al distrito local de Papantla, al que han pertenecido desde siempre y ahora buscan anexarlos a Poza Rica.

Sin embargo, el alcalde de Filomeno Mata Miguel Jerónimo Vega señaló que el INE pretende dividirlos porque son municipios con población indígena y no hay identificación ni social ni cultural con el distrito local de Poza Rica.

“No nos conviene que nos separen, ya que nosotros vivimos en una zona donde la mayor parte de nuestra población habla el tutunakú, sin embargo a los habitantes de Poza Rica nosotros los conocemos como "luhuanos", ya que solo vinieron a asentarse ahí, y no hablan nuestro idioma. Qué podemos esperar nosotros como indígenas, por ello estamos aquí los tres municipios que saldríamos afectados con esta redistritación del INE, ya que todavía estamos a tiempo que se cambie esta decisión, y de que el INE nos tome en cuenta y no nos separe, porque no solo nos une una lengua, sino que también nuestra cultura, nuestra cosmovisión y Poza Rica no comparte nada de esto con nosotros, por ello debemos seguir en Distrito de Papantla”.

El alcalde de Coyutla José Benito Picazo Pérez dijo que las autoridades municipales de estos tres municipios alzan la voz por esta injusticia que pretende cometer el INE. “No es justo, nos quiere separar el INE de los demás municipios que conforman el Tutunakú, donde nos unen nuestras costumbres, tradiciones, idioma y cultura, nosotros somos descendientes del Tajín, y no es justo que nos quieran manda al distrito de Poza Rica; ante esto hemos hablado con los demás alcaldes de la región y nos han externado su total apoyo para evitar que nos separen", dijo.

Lamentó que el INE promueva una redistritación con base en el número de una computadora sin tomar en cuenta el daño a los pueblos originarios de la zona del tutunakú.

“Nos estamos organizando para ir hasta las últimas consecuencias, es por ello que vamos a presentar un escrito de inconformidad ante las dependencias correspondientes para que se nos escuche, así como al presidente del Consejo General del INE, Lorenzo Córdova, así como al presidente del Organismo Público Local Electoral, y si es necesario nos iremos hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación para ampararnos ante está decisión de dividir el Distrito Local del Tutunakú”.

El alcalde de Coahuitlán Roberto Francisco García manifestó que en total son ocho municipios que han formado parte del distrito local de Papantla y piden al INE tome cartas en el asunto y no permita se separen estos tres.