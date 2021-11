Creatividad desbordada de artistas, ante encierro

Córdoba, Ver.- Entre el público joven y las nuevas generaciones de las bellas artes apegadas al arte escénico han despertado la curiosidad de creación e imaginación que con un encierro social obligado por la pandemia de Covid-19 abrió en estas generaciones la oportunidad de leer contenidos diversos, manifestó Héctor Herrera, director de la Revista Teatral Tramoya.

“Los jóvenes han estado trabajando de otra forma, escribiendo, nos encerraron en nuestras casas y se busca la forma de ser libres, el teatro ha empezado con mucho auge, las compañías y los teatros estás trabajando muchísimo, no solo en provincia, sino en ciudad de México, hay un desborde de creatividad”.

El también director y fundador del Festival Emilio Carballido señaló que la edición del 2020 de este evento se recibieron 50 por ciento más obras literarias pues tuvieron un total de 300 entregas cuando un año antes habían registrado 100 a 150 trabajos escritos siendo este un aliciente que ha permitido a las nuevas generaciones el poder leer.

Foto: Guadalupe Castillo | El Sol de Córdoba

En un mundo digital que obligó incluso a llevar las clases a una pantalla, Héctor Herrera manifestó que para el ámbito de las bellas artes como el teatro fue un aspecto complicado pues no existía la manera de poder “captar” la atención mediante un monitor, no obstante él fue partícipe de eventos artísticos y culturales a través de la nueva normalidad, pero no se atrevió a realizar el Festival Emilio Carballido que lleva 2 años ausente y aunque aún no tiene fecha para el 2022 este será un evento que tomará fuerza.

La revista Tramoya cumplió este 2021, 46 años de ediciones, tiraje y la traducción de obras teatrales, pues a pesar de que al inicio de este proyecto se publicaban artículos varios y reseñas, sin embargo, ahora se apegan a la publicación de obras poco conocidas que tengan un sentido especial e inclusive se han hecho más de 50 traducciones de presentaciones de otras partes del mundo que le han dado a esta revista un lugar dentro de las más antiguas de Latinoamérica y un reconocimiento entre directores, actores y alumnos de teatro.

Pese a que este libro está dividido en tres épocas, siendo la primera con un total de 148 ediciones trimestrales, para una segunda etapa se empezó a contabilizar, no obstante cuando fallece el director y fundador de esta revista, Emilio Carballido es como da inicio el tercer periodo dando continuidad al tiraje numérico de la segunda época llevando quizá un total de 170 publicaciones impresas que si bien por aspectos de la pandemia de Covid-19 no dejaron de imprimirlas, el tiraje bajo a la mitad.

En el Museo de la ciudad de Córdoba se estará realizando una pequeña presentación de lo que es la trayectoria de este revista teatral que cuando fue fundada en 1975 se pensaba solo para el estado de Veracruz y la Universidad Veracruzana ahora es buscada por el ámbito teatral y reconocida en países como Brasil, Chile, Colombia.

“Desde Costa Rica vienen alumnos a la ciudad de México y los profesores o productores de teatro les piden buscar la revista, una anécdota que tengo es que me tope a un profesor argentino y me dijo que están educando a los alumnos de teatro con la revista, siendo ellos de la Patagonia, la revista no fue exclusivamente para el estado, sino que ahora tiene frontera amplia”.