¿Conoces las credenciales no binarias? En Veracruz ya comienzan a emitirlas

El vocal del Registro Federal de Electores del INE en Veracruz, Sergio Vera Olvera dio a conocer que ya se inició con la emisión de credenciales no binarias en la entidad.

En entrevista, refirió que apenas se ha emitido una credencial, pero está en proceso la emisión de otras diez.

Explicó que la emisión de estas credenciales se logró luego de que el Tribunal Electoral de Veracruz determinó, al resolver un Juicio para la Protección de Derechos Ciudadanos, que cuando una persona solicitara que en su identificación se aplicara el sexo no binario este proceso se llevara a cabo.

“Ya emitimos la primera, soy sincero, no tenemos más de diez credenciales no binarias, pero lo que se debe rescatar es que fue por un veracruzano que promovió un juicio de protección de derechos ciudadanos porque él no quería que en su credencial apareciera un sexo femenino o masculino, lo que modificó el procedimiento por mandato del Tribunal”, dijo.

¿Cuál es la diferencia de una credencial no binaria?

Detalló que en estos casos en la credencial para votar se coloca una x en lugar de hombre o mujer, hecho que no debe ser sustentado con ningún documento oficial, sino solo a solicitud de la persona.

“Si un ciudadano no quiere que aparezca ninguno de los dos sexos porque no se identifica como hombre o mujer puede solicitar una credencial no binaria, esto inició en Coahuila y en Veracruz”, expuso.

En el caso de los cambios de género, comentó que si la persona cuenta con un acta en el que se establece que ahora es hombre o mujer se lleva a cabo el procedimiento correspondiente.

“Estamos hablando de un tema completamente distinto, si me preguntan cuántos se han cambiado de sexo podríamos sacar la cifra, pero son muchísimos porque nuestro documento fuente es el acta de nacimiento y a través de un juicio logran el cambio de sexo, pero al cambiarse de sexo se incluyen en las estadísticas de hombres o mujeres”, expresó.

Sergio Vera Olvera refirió que apenas se ha emitido una credencial, pero está en proceso la emisión de otras diez | Foto: Itzel Molina | Diario de Xalapa

Recordó que para la población no binaria no se contemplaba el rubro; sin embargo, ya se ha iniciado el proceso de contabilización.

“En el caso del no binario no se contemplaba el rubro, pero algo en lo que nos adelantamos antes de que el Tribunal mandatara que se emitieran credenciales no binarias, al ciudadano se le pregunta en el módulo si desean no solamente que el domicilio se oculte o no, si no también el sexo y pueden decidir que no quieren que aparezca este rubro”, comentó.