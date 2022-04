¿Crédito o adelanto?, Veracruz puerto intenta pedir $70 millones de pesos

VERACRUZ, Ver.- El ayuntamiento de Veracruz planea la contratación de un crédito por 70 millones de pesos ante una o varias instituciones financieras, de acuerdo con una minuta desglosada en el oficio SU/296/2022 que se hizo llegar a los regidores el pasado 13 de abril.

Sin embargo, hasta ahora regidores de Morena afirman que no existe transparencia sobre el uso que se dará a esos recursos, por lo que se votó en contra de la propuesta que se formalizó en sesión de cabildo el pasado 18 de abril.

De acuerdo con el regidor octavo del ayuntamiento, Daniel Martín Lois, la sindicatura única presentó la propuesta para contratar con cualquier institución de crédito integrante del sistema financiero mexicano uno o varios financiamientos por la cantidad de 70 millones de pesos.

Con prueba en mano, el edil señala que la fracción de Morena en la comuna porteña votó en contra de la propuesta debido a que se trata de una iniciativa que no es del todo clara, ya que no solo no se explica la institución ante la que se hará la contratación y las condiciones.

"Nosotros no estamos en contra de que se solicite ese recurso, lo que necesitamos es claridad en las cuentas, que se presente un plan de obra de qué se va hacer con este recurso, para tener claridad y votar a favor, porque lo que pedimos es que el recurso señalado sea invertido en las zonas vulnerables de Veracruz, sobre todo en las colonias que están en la zona centro, hacia el norte del municipio", dice.

En conferencia de prensa acompañado de las regidoras Virginia Roldán Ramírez (novena) y Dolores Hernández Sarmiento (séptima), el regidor confirma que el asunto se trató previamente en un precabildo, en donde sus compañeros cuestionaron el origen y uso que se daría a los recursos, pero este no fue debidamente aclarado por el síndico único.

“Participamos en un precabildo en donde preguntamos, preguntamos a quién se le va solicitar el recurso, de qué manera, etcetera, y a nosotros nos están presentando que se va solicitar un crédito; en el mismo precabildo preguntamos en qué se va invertir este recurso y solo se nos dice que se va invertir en zonas vulnerables”.

En contraparte, el síndico único y panista Manuel Rivera Polanco señala que no se trata de una contratación de crédito, sino que la propuesta que finalmente se presentó a los regidores del cabildo, fue una solicitud para pedir un adelanto de fondos federales.

“Me sorprendió que la misma bancada de Morena votará en contra de su propio gobernador porque la gaceta oficial nos especifica que son los 212 municipios quienes podemos tener este adelanto y este recurso viene etiquetado para obra pública; para componer escuelas, para alcantarillado, para beneficiar a zonas marginadas y es pagables de los mismos recursos que nosotros íbamos a recibir, nada más que por adelantado”, expuso.

El síndico asegura que los regidores que se pronunciaron en contra no leyeron bien la propuesta que se les presentó, pues niega que se trate de una línea de crédito.