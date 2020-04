Créditos del Gobierno no sirven para rescatar comercios: Canacintra

XALAPA, Ver.- El presidente de Canacintra Xalapa, Alejandro de la Madrid Trueba, aseguró que los créditos y micro créditos que ofrece el Gobierno del Estado a los empresarios y comerciantes no sirven para el rescate de los establecimientos o empresas.

Los apoyos del gobierno hay que agradecerlos, pero al momento Canacintra Xalapa considera que son insuficientes

En conferencia de prensa previó que al menos un 30% de los comercios que actualmente se encuentran cerrados dada la pandemia por Covid-19 no abran sus puertas al concluir la fase 3.

Explicó que el apoyo de mil pesos para todo el sector relacionado con cafeterías y restaurantes no alcanza ni para pagar el salario de una semana de un mesero.

Los microcréditos de 10 mil pesos que se ha apoyado a gestionar, lamentablemente casi nadie los quiere, hay que cumplir con muchos requisitos, básicamente son para comercio informal

El empresario indicó que el préstamo de los 25 mil pesos no alcanza a las empresas que tienen, por ejemplo: una plantilla de diez empleados, para cubrir salarios y las cuotas del IMSS e Infonavit.

Eso no sirve para rescatar una empresa, es fundamental que el gobierno municipal, estatal y federal trate de mantener el empleo, no rescatar empresarios, nosotros no queremos que se nos rescate, queremos que apoye a los empresarios pequeños. Con esta situación no se puede mantener la plantilla con los mismos empleados

Refirió que si se detiene la economía en su totalidad, como es lo que está pasando, lo que va a suceder es que cuando se levante la fase 3 y empiecen a reactivarse los comercios habrá un estimado del 30% de ellos que ya no abran sus puertas.

“Es imposible para un pequeño empresario, estamos hablando de los que hay en Xalapa porque aquí no hay industria grande, será muy difícil que un pequeño empresario pueda mantener sus mismos gastos administrativos y pagar impuestos si tiene la cortina cerrada o si sus ventas cayeron en un 70 u 80% que es el caso de muchos. Hay muchos sectores que no están trabajando, el sector restaurantero, hotelero, bienes y servicios como banquetes y salones de fiesta están parados”, manifestó.

En torno a la posibilidad de que exista escasez de alimentos o productos, manifestó que sí se observa una disminución en los anaqueles, pero, a la fecha, no existe falta una falta de artículos indispensables para las familias.

“Se ven menos productos en la tienda de autoservicio, creo que la gente ha comprado de más, el mismo miedo ha logrado que la gente compre de más y por supuesto los anaqueles se ven disminuidos, el abasto no sé si está garantizado, pero lo hay”, comentó.