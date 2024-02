"No termina mi martirio": madre de Brando pide intervención del gobernador

La señora Erika María Cruz Hernández, mamá de Brando de Jesús, joven que fue asesinado el pasado 19 de enero presuntamente por elementos de la Policía Municipal de Lerdo de Tejada, pide la intervención del gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, debido a las inconsistencias que presentan su caso.

En un video que se encuentra en redes sociales, la señora le realiza preguntas al mandatario y señala lo que está sucediendo en la Fiscalía Regional, donde dice que le negaron recibir oficios que son para dar certeza jurídica a su abogado.

"No termina mi martirio, asisto hoy a la Fiscalía a entregar unos oficios para dar legabilidad al licenciado Tomás Mundo ¿y como me reciben?, me toman el documento, los oficios y la Fiscal María Esther Aparicio Moya, se va al cubículo de la Fiscal Karla; conversan por 30 minutos aproximadamente, al salir la Fiscal Karla realiza unas llamadas en la calle y regresa para encontrarse con la Fiscal María Esther y luego sale la licenciada María Esther y me dice que no me puede firmar de recibido, porque no tienen los sellos, porque sus sellos se le quemó", dice en el video.

Así mismo, desconoce entonces cómo se está integrando la carpeta sin los sellos correspondientes; también desconoce cómo se están realizando las investigaciones sin los sellos.

"¿Qué es lo que está pasando?, ¿porque los fiscales actúan de esa manera?, señor gobernador, ¿qué acaso sus fiscales no están preparados para llevar un caso como este o como otro cualquier caso? ¿qué es lo que pasa señor Gobernador Cuitláhuac?, contésteme, tengo muchísimas preguntas que no me han sido respondidas".

Además, señaló que al subir al departamento psicológico recibió el mismo trato, porque no pudo leerle a su licenciado el documento en el que iba a ser evaluada, porque dijo no tener la legabilidad su licenciado, porque le negaron los sellos, al no firmarse y no sellarse que será hasta el martes cuando llegue el sello.

Brando de Jesús murió la noche del 19 de enero el Lerdo de Tejada | Foto: René Corrales / Diario de Xalapa

"Varios días después una Fiscal va a estar sin sello, entonces cómo están integrando, qué trabajo están haciendo, no hay sello, no hay legabilidad en nada entonces, cómo están integrando las carpetas".

"Señor Gobernador, por favor ponga atención, prepare a sus fiscales o que se preparen o sobre qué argumentos o cómo están trabajando, por favor atiendan mi llamado", concluyó.

¿Cuándo murió Brando de Jesús en Lerdo?

Brando de Jesús, murió la noche del 19 de enero el Lerdo de Tejada, al llegar a su domicilio con su vehículo, cuando fue interceptado por elementos de la Policía Municipal, que presuntamente lo confundieron con un delincuente, por lo que accionaron sus armas en su contra y una bala lo lesionó de gravedad en el cuello que le provocó su muerte minutos después.

Su cuerpo quedó en el interior de su vehículo que fue estacionado frente a la casa de su abuela, donde era esperado por la familia.

Esperan que la familia tenga la justicia debida y que las autoridades hagan las investigaciones completas | Foto: Raúl Solís | Diario de Xalapa

Esto provocó que habitantes de esa ciudad se manifestaran y golpearan a cuatro elementos de la Policía Municipal, quienes fueron rescatados por la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).

Dos elementos se encuentran encarcelados, mientras que dos más quedaron libres y uno se encuentra prófugo de la justicia, de acuerdo con declaraciones de la mamá del joven asesinado.