Uso de criptomonedas en Veracruz es una realidad, descubre dónde las aceptan

Veracruz, Ver.- Aunque el uso de criptomonedas en México no se encuentra regulado y por lo tanto no es generalizado, en Veracruz comenzó a utilizarse el Bitcoin, que es la criptomoneda más popular en el mundo.

El primer negocio en vender sus productos y aceptar como método de cambio el Bitcoin es una taquería ubicada en el Centro Histórico de la ciudad de Veracruz, que de acuerdo con el empresario veracruzano, Sergio Lois Heredia, busca dar una alternativa más de pago a sus clientes.

El analista financiero Angelo Matiello reconoce que actualmente para los negocios en Veracruz, como en el resto del país, no es rentable vender sus productos a cambio de una moneda que por el momento no está regulada porque se trata de un bien especulativo y volátil.

Por su parte, el representante empresarial explica que la decisión de aceptar Bitcoin en el negocio referido ha tenido una buena aceptación, pues aunque sigue siendo en menor escala que con la moneda regular, son principalmente clientes extranjeros quienes usan este método de pago.

Lois Heredia menciona que es más cómodo para los turistas extranjeros realizar una transacción de pago a través de criptomonedas, ya que de esta forma no es necesario que acudan a una casa de cambio o institución financiera para cambiar la moneda de su país por pesos mexicanos.

"Para el extranjero que maneja las criptomonedas, pues lo más fácil para pagar es este medio, porque te evitas tener que ir a estar yendo a una casa de cambio, a cambiar, en el caso si es un americano, a cambiar sus dólares, si ellos traen su 'wallet' que se llama, ellos pagan en ese momento y no hay ningún inconveniente, se paga en cuestión de segundos", destacó.

Mencionan que es más cómodo para los turistas extranjeros realizar una transacción de pago a través de criptomonedas | Foto: Raúl Solis | Diario de Xalapa

El empresario destaca que los negocios ubicados en Veracruz deben adaptarse en algún momento a los cambios en el mercado, por lo que aceptar criptomonedas forma parte de un fenómeno que probablemente llegará de manera más normalizada en Veracruz.

“Aquí en Veracruz no conocemos a un restaurante que hasta ahora acepte ese medio de pago más que ese, y puede llegar a ser un parte aguas dentro de la historia de los medios de pago, y de estas disrupciones que está habiendo tecnológicamente hablando, hoy por hoy sí se puede estar marcando ya un hito, nuevamente en el centro de Veracruz”, menciona el empresario.

Con el inicio del uso de criptomonedas en este restaurante ubicado en el callejón Mártires de Tlapacoyan #555, esquina Serdán, se prevé que más negocios se sumen al uso de criptomonedas en Veracruz, agrega el empresario.

Por el momento es una moneda especulativa

Angelo Matiello, analista financiero egresado de Harvard, menciona que por ahora las criptomonedas en México son una moneda especulativa, ya que no existe en el país una regulación que sustente su uso.

Hasta el momento, ninguna institución de gobierno acepta el pago de impuestos o trámites con alguna criptomoneda, sin embargo, esto no ha frenado para que inversionistas mexicanos incursionen en este mercado.

“Muchos mexicanos e inversionistas particulares están activamente comprando y especulando en el mercado de monedas virtuales y de este modo México participa así, no regulado, no de parte del gobierno, pero de manera individual los particulares si participan en el mercado de monedas como Bitcoin”.

Con el inicio del uso de criptomonedas, se prevé que más negocios se sumen al uso de criptomonedas en Veracruz | Foto: Raúl Solis | Diario de Xalapa

De acuerdo con el especialista, la Ley describe a las criptomonedas como activos virtuales, por lo que se tendría que realizar una modificación para que sea aceptada como un bien de intercambio monetario.

Actualmente, países como El Salvador cuentan con una legislación que regula y acepta las criptomonedas.

“Algunos países como El Salvador comenzó a usar la criptomoneda como moneda de uso corriente y México en ese sentido está atrasado, para ser cierto la última Ley que tenemos es la Ley de Regulación de Instituciones Tecnológicas Financiera, que se aprobó en marzo del 2018 y en esa misma se genera el Consejo de Autoridad Tecnológica Financiera”.

Ninguna institución de gobierno acepta el pago de impuestos o trámites con alguna criptomoneda, sin embargo, esto no ha frenado para que inversionistas mexicanos incursionen en este mercado | Foto: Raúl Solis | Diario de Xalapa

Angelo Matiello considera que en el corto plazo la criptomoneda en México seguirá siendo un método especulativo de inversión, pero seguirá ganando adeptos como lo ha hecho hasta ahora entre particulares.

En mediano plazo, unos cinco a 10 años, se tendrá más normalizado su uso entre la sociedad, como en negocios como el que actualmente se encuentra en el Centro Histórico de Veracruz, pero no existe certeza de que para entonces, se acepte su regulación por el Estado Mexicano.

Cómo funciona la criptomoneda

Las criptomonedas buscan eliminar la centralización que existe del dinero en el actual sistema monetario, en el que las instituciones bancarias son las realizan las transacciones entre sí en el pago de un bien o servicio.

Las criptomonedas buscan que sus usuarios sean quienes controlen sus propias transacciones, con una cartera que podrá utilizarse sin un intermediario, en este caso el banco, dando un valor similar en todo el mundo.

“Cuando uno tiene una cuenta normal en cualquier banco, cuando uno hace una transacción compra un artículo y mi banco deduce esa cantidad de dinero y le avisa al banco de la persona con quien hice la compra para sumar ese monto a quien vende. La idea con las criptomonedas es no requerir de un banco y dejar de depender de los intermediarios, porque son computadoras las que validan el intercambio de criptomonedas”, describe el especialista.

Actualmente, países como El Salvador cuentan con una legislación que regula y acepta las criptomonedas | Foto: Raúl Solis | Diario de Xalapa

Angelo Matiello menciona que actualmente el 90 por ciento del dinero que se mueve en los bancos no existe de manera física y es moneda virtual, con la diferencia de que se encuentra regulada por los gobiernos.

El peso mexicano, por ejemplo, tiene el respaldo del gobierno, ya que este acepta esta moneda para recibir pagos de sus ciudadanos; lo mismo pasa con otras monedas del mundo como el dólar estadounidense.

“Que le da valor a las criptomonedas, las expectativas que tenemos los usuarios de criptomonedas de que alguien más la va aceptar a cambio de un bien o servicio. En este momento es un mercado bastante volátil, porque si yo voy a la tienda de la esquina y trato de pagar con Bitcoin es muy probable que no me lo acepten, porque la persona que está vendiendo no está preparada, porque no tiene una cartera o acepta Bitcoin o solo acepta una moneda”.

Las criptomonedas buscan que sus usuarios sean quienes controlen sus propias transacciones, con una cartera que podrá utilizarse sin un intermediario | Foto: Pixabay

En la ola de negocios en México que aceptan las criptomonedas, destaca el Club Tigres de Nuevo León, equipo de fútbol que agotó sus entradas para el partido contra América en fecha reciente aceptando el pago de este método.

Aunque Matiello reconoce que en el corto plazo seguirá siendo una moneda especulativa y sin regulación, por lo tanto poco rentable, la realidad es que los negocios que la aceptan seguirá creciendo poco a poco.