Se vive una de las peores crisis de agua en los últimos 10 años, reconoce Ahued

El alcalde de Xalapa, Ricardo Ahued Bardahuil afirmó que se está viviendo una de las peores crisis de agua en los últimos 10 años, pero que en su administración se está atendiendo.

Pese a ello, expuso que, si bien la ciudad vive una situación grave por desabasto del líquido, no es como en otros municipios del país y no se va a llegar a los “extremos”.

“Es grave, tal vez se malinterprete; aquí es muy grave, pero no como en otras ciudades del país, yo tengo ahorita conocimiento de que hay gente que no tiene gota de agua en 10 días, ha sido pura pipa y 10 días (en otros lugares). Yo creo que aquí no vamos a llegar a esos extremos”.

Local ¿Cómo evitar golpes de calor? Escuadrón Nacional de Rescate te da recomendaciones

Refirió que su administración se está ocupando del problema y cuando les piden agua o pipa se le hace llegar a la población.

“Lo que sí me preocupa es que el Alto Pixquiac, si ustedes suben ahorita está seco completamente y eso es algo muy grave”.

Refirió que se autorizó aparte del equipo propio que llegará, adquirir más pipas para las emergencias mientras que pase la contingencia.

Aunado a ello, remarcó que siempre se hacen trabajos ambientales pues se están invirtiendo cerca de 3 millones de pesos en la zona alta de Chilchotla, pero lo que se requiere también es una fuerte inversión para mejorar tuberías dado que se fuga el agua.

“Tenemos 63 millones de metros cúbicos aprobados en Conagua, de los cuales se paga casi un millón y algo al mes para poder tener el derecho al líquido, es federal; sin embargo, tenemos fugas, hay una oportunidad de mejorar tuberías y tenemos algunas tomas clandestinas”.

¿Existen pagos injustos por el consumo de agua?

El presidente municipal reiteró que el agua que se cobra en los hogares es lo que marca el medidor, por lo que rechazó que haya pagos que no sean justos.

“Si acaso hay un problema, pudiera darse el caso, se tiene que ver y se va revisando, no queremos cobrar más, queremos cobrar lo justo y necesario y lo que marca la tarifa”.