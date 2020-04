Crisis de pandemia no desilusiona a embarazadas

Ilusionada con la llegada de su primogénito y la cada vez más cercana fecha en que pueda cumplir el sueño de cargar a su bebé y unirse al baile masivo de la Tribu Corazón, Danza, Porteo y Amor, Sharon Grapain comparte que el pasado 18 de abril cumplió 38 semanas de embarazo, en plena contingencia sanitaria por el Covid-19.

El escenario del nacimiento de su hijo no es el mejor, sin embargo, ella sonríe constantemente y manifiesta tener fe en que todo saldrá bien. Está previsto que el suyo sea un parto natural y ya tiene cita abierta en la clínica 11 del Instituto Mexicano del Seguro Social, lugar al cual acudió hace unos días porque le tocaba su consulta de control.

Llegué y lo primero que vi es que la clínica está prácticamente vacía. Hay nuevos protocolos sanitarios y entradas directas a los lugares a los cuales uno se dirige. Aunque sí tengo muchas emociones encontradas, procuro no ser aprehensiva porque la mente es poderosa. Lo que el doctor me dijo es que no me preocupe; todo está esterilizado

Sharon se define como una mujer tranquila y con una actitud positiva ante la adversidad. Su embarazo mismo ha sido una prueba, pues recordó en entrevista que existió la posibilidad de que en cualquier momento del primer trimestre sobreviniera un aborto.

Si bien en el aspecto emocional Sharon logra sobrellevar lo mejor que puede su embarazo, pese a la pandemia por el Covid-19, en el aspecto económico es donde sí ha tenido grandes pérdidas. Y es que ella es técnico en uñas.

Prefieren a parteras por temor al Covid; embarazadas buscan opciones

Ante la contingencia por el Covid-19 sí ha habido un aumento de mujeres embarazadas interesadas en parir en casa, ya sea por miedo a contagiarse o porque les han cancelado en algunos hospitales, afirmó en entrevista Mayra Martínez, quien se ha convertido en una de las parteras certificadas con mayor reconocimiento en Xalapa y municipios aledaños.

Declaró que en estos momentos hay incertidumbre y temor, motivos que llevan a pensar que es menos riesgoso parir en casa, cuando esto siempre ha sido así.

En los hospitales todo el tiempo hay enfermos y moribundos, hay virus, bacterias y microorganismos; definitivamente no es el mejor lugar para recibir a las criaturas

Mayra Martínez, quien es licenciada en Física, con posgrado en Química Cuántica, expresó que no deja de inquietarle que en medio de una crisis sanitaria las mujeres que ya están en los últimos meses recurran a las parteras, porque lo ideal es darle seguimiento al embarazo desde el primer trimestre. Lo que ella hace ahora es evaluarlas de acuerdo con el historial que les llevaron sus médicos; con alivio, menciona que quienes le han llamado sí son candidatas para parir en casa con una alta calificación.

“Enfrento una situación especial porque las mujeres a las que acompaño se informan, toman conciencia y deciden que sus hijos no nazcan en hospitales, pero ahora eligen esta opción a partir del miedo y, en cualquier circunstancia, no es lo mejor que podamos hacer porque el miedo genera cortisol, hay energía fría y se puede bloquear y entorpecer el proceso”, mencionó.

Explicó que lo que buscará entonces es trabajar en el aspecto psicológico y en que las mujeres reconecten con su cuerpo, porque asegura que por lo demás no hay problema. “El cuerpo sabe parir y los bebés saben cómo nacer; lo que las parteras hacemos es orientar y acompañar en un ambiente amoroso, donde son respetados sus derechos y necesidades”.

La de Mayra es una historia especial, pues cuenta con estudios científicos realizados en México y en el extranjero, lo que ha hecho es unir los conocimientos ancestrales con los actuales y su forma de trabajar está centrada en la conexión entre lo tradicional y los avances científicos. En ese sentido, opina que se ha perdido el respeto a la vida y no se puede dejar de nombrar la violencia obstétrica y el alto número de cesáreas que se efectúan, cuando en muchas de las ocasiones éstas se pueden evitar.

Foto: Cortesía | Mayra Martínez

Con respecto a si ha aumentado o disminuido el número de parteras en los últimos años, dijo que afortunadamente hay varias parteras tradicionales y más recientemente ha crecido el número de personas interesadas en formarse; incluso ella ha participado como tallerista.

En cuanto al directorio interactivo nacional creado a partir de la crisis sanitaria y disponible para madres que buscan atención antes, durante y después del parto, expuso que es algo muy bueno porque “hay muchas abuelitas parteras a quienes no es tan fácil contactar, porque no tienen redes sociales o porque viven en comunidades. Con el directorio sabemos sus nombres, dónde viven y adónde podemos llamarles”. (Disponible en Airtable.com como Parto seguro y respetado en épocas de Covid).

Igual que todas sus colegas, Mayra tiene la convicción de que el embarazo, el parto y el nacimiento del bebé son eventos íntimos, sagrados y naturales. Su llamado es a confiar en la sabiduría del cuerpo.