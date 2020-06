Critica arzobispo de Xalapa que se permitan protestas vandálicas y no haya castigo

Xalapa, Ver.- El arzobispo de Xalapa, Hipólito Reyes Larios, criticó la permisividad de las autoridades estatales en la protesta vandálica del pasado lunes en la capital el estado por lo que en su homilía dominical en la Catedral Metropolitana pidió al gobierno que no se vuelva a permitir y haya control para respetar el derecho de los demás.

Recordó que ésta se dio por hombres y mujeres con el rostro cubierto con palos, martillos y pintura con lo que vandalizaron paredes, negocios y templos religiosos sin que la autoridad interviniera.

Local Demandan veracruzanos más ayuda de comida y medicinas

“Son cosas muy costosas, muy caras, y pues resulta que lo pueden hacer con toda tranquilidad, llegaron después e incluso destruyeron parte de la fachada de la policía que está a un lado de Palacio de Gobierno, también en Palacio de Gobierno y para variar otra vez rayonearon y golpearon nuestra iglesia del Beaterio, se siguieron por Primo Verdad hacia el centro destruyendo negocios y agrediendo y nadie los detenía”, añadió.

Recordó que estando en Plaza Lerdo destruyeron las recién instaladas letras turísticas además de que rayaron también la Catedral Metropolitana de Xalapa.

Nosotros vemos que eso es una permisión demasiado amplia, ellos proceden con toda impunidad porque saben que no les van a hacer nada y ni siquiera pagan su culpa ni resarcen los daños que causan, cuando una persona causa daños debe pagarlos, porque no son suyos, son propiedad ajena y no tenían nada que ver con la marcha por lo mismo creo que eso no es conveniente dijo.

Remarcó que, aunque el gobernador Cuitláhuac García Jiménez acompañado del secretario de Gobierno Eric Cisneros Burgos y el alcalde Hipólito Rodríguez Herrero emitieron un mensaje tampoco se comprometieron a remediar los destrozos.

“Dijeron que quien quisiera podía presentar denuncias a la Fiscalía pero hasta ahí quedó todo el asunto, yo creo que eso no está bien para nuestra ciudad, y no conviene que sigan fomentando ese tipo de agresiones violentas que atentan contra el estado de derecho y que además van contra terceros, con personas que no tienen nada que ver con lo que están haciendo y toda persona tiene derecho a marchar y manifestarse pero no a destruir y estar pintando leyendas ofensivas para otras personas”, dijo.