Las últimas semanas, el caso de Debanhi Escobar tomó los principales medios y redes sociales. La sociedad en general seguía el minuto a minuto de esta búsqueda con la esperanza de que todo se esclareciera y no fuera parte de las ya alarmantes estadísticas de feminicidios en nuestro país. El viernes 22 de abril esta búsqueda terminó de una manera trágica y con más dudas que respuestas. Te presentamos la cronología y dudas sobre la ‘muerte’ de Debanhi Escobar.

Todo comenzó el pasado 8 de abril, cuando Debanhi Susana Escobar Bazaldua, de 18 años, acudió a una fiesta en el municipio de Escobedo junto a dos amigas, quienes regresaron a casa dejando a Debanhi en el lugar. Estas decidieron llamar a un ‘contacto de confianza’ en una plataforma de viaje como Uber o Didi para que la recogiera en el lugar.

Sábado 9 de abril

Cerca de las 5 de la mañana, el ‘contacto de confianza’ dejó a la joven sola en la carretera, tomando la última fotografía de la joven cuando el conductor la dejó en la carretera Nuevo Laredo-Monterey, vialidad conocida como ‘la carretera de la muerte’ debido a las multiples desapariciones que se han registrado en el lugar.

Ese mismo día, Andrea Escobar prima de Debanhi compartió en su cuenta de Instagram que el grupo de amigas con quien Debanhi había salido regresó a casa sin ella y que pedía ayuda para saber de su paradero.

Domingo 10 de abril

Mario Escobar, padre de Debanhi Susana, acudió a la Fiscalía donde se le informó sobre los trabajos para la localización de su hija. Dijo tener mucha confianza en Dios y en las autoridades.

Lunes 11 de abril

Más de 200 elementos policiacos participaron en las labores de búsqueda de Debanhi Susana

12 de abril

Se detuvo a Juan David ‘N’, quien se identificó como el conductor que trasladó a la joven esa noche fue la última persona en ver a Debanhi; el hombre de 47 años de edad tiene antecedentes de acoso e intento de rapto de mujeres.

13 y 14 de abril

La familia de la joven usó Instagram para convocar a las afueras del Motel Nueva Casilla donde partieron para realizar una búsqueda en la zona.

“No sabemos por qué la bajó, con qué intención, ni cuáles fueron los motivos […] es incoherente que dejen a una muchacha de 18 años a media carretera donde hay mucha inseguridad; no hay luces, no pasan camiones”, explicó después Mario Escobar Salazar, padre de Debanhi.

15 de abril

La Comisión de Búsqueda de Personas de Nuevo León terminó por unirse al caso cuando emitió una tarjeta para la localización de Debanhi Susana, en la que anunció una recompensa de hasta 100 mil pesos a quien proporcionara información sobre el paradero de la joven.

El padre de Debanhi comentó después que recibieron llamadas de extorción y reportes falsos que provocaron la movilización de autoridades y voluntarios. “No perdemos la esperanza. Estamos sacando copias entregadas para flayers oficiales, porque sí realmente nos han hecho muchas extorsiones, nos han echado mentiras que tienen a nuestra hija”

16 de abril

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León solicitó a las autoridades de todas las entidades su colaboración para encontrar a la joven de 18 años.

Según Mario Escobar, una semana antes de que la búsqueda terminara, revisó más de 15 videos tomados en la zona donde su hija fue vista por última vez, momento en que expresó que estaba seguro de encontrar a su hija con vida.

17 de abril

Se llevó a cabo la sexta jornada de búsqueda de Debanhi Susana Escobar. Sus padres, familiares y amigos convocaron a una búsqueda en los alrededores del lugar donde la joven fue vista y fotografiada por última vez.

18 de abril

Más de 30 videos captados por cámaras de vigilancia y de seguridad fueron revisados para apoyar las investigaciones para dar con su paradero.

19 de abril

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León realizó una diligencia de cateo para buscar objetos personales de Debanhi en el condominio lateral número 18 planta baja de la Unidad Habitacional Condominios Constitución, en el centro de Monterrey, donde no pudieron tener resultados positivos.

La investigación llevó al cateo de una empresa llamada ‘Transportes internacionales Alcosa’ en el municipio de Escobedo, pues en las grabaciones se pudo apreciar a Debanhi cerca de la empresa, tristemente tampoco no tuvieron éxito en el lugar.

21 de abril

Se sumó a las tareas para la localización un equipo de la Comisión Nacional de Búsqueda, por solicitud de Mario Escobar.

La noche de ese mismo jueves, personal de la Fiscalía de Nuevo León llevó a cabo un operativo en el que localizaron un cuerpo en una zona aledaña al Hotel Nueva Castilla, al interior de una cisterna.

22 de abril

Horas más tarde, ya en viernes, el padre de Debanhi confirmó que el cuerpo encontrado era el de su hija, gracias a una seña particular que identificaron.

Casi al mediodía de este viernes 22 de abril, el padre de la joven compartió a los medios que existía evidencia gráfica que demostraba que su hija sufrió acoso por parte de la persona que la trasladaba, por lo que acusó directamente al conductor.

#ÚLTIMAHORA Mario Escobar, padre de #Debahni, confirma que el cuerpo hallado es el de su hija, pide justicia y se dice arrepentido de haber confiado en la fiscalía NL.



"Mi hija está muerta, y no sé qué hacer".#NiUnaMás #NiUnaMenos



Video: @i_alaniis pic.twitter.com/xGVIzb4WLX —  Niño Problema. (@elhaaronjpg) April 22, 2022

¿Por qué tardaron tanto?, ¿cuántas veces estuvieron aquí? […] Cuatro veces han cateado [la zona], ¿y por qué a la quinta aparece? Pregunta: ¿lo sembraron? Pregunta: ¿cómo llegó?", llegó preguntar Mario ante algunos medios locales que acudieron al lugar donde fue hallado el cuerpo.

“Esto no es un circo, mi hija está muerta por gente incompetente (...). Que caiga quien tenga que caer” criticó con firmeza. Hay que aclarar que la última conexión del teléfono de Debanhi fue registrada en ese lugar, por lo que fue investigado por las autoridades.

Luego de que se anunciara el hallazgo del supuesto cuerpo de Debanhi, usuarios en redes sociales comenzaron a cuestionar la versión que se comenzó a manejar, la cual menciona que Debanhi, en estado de ebriedad, sufrió un accidente y cayó a la cisterna donde falleció.

Las declaraciones del padre, cuestionando a las autoridades por haber ‘investigado’ el lugar días antes de ‘encontrar’ el cuerpo de Debanhi. Algunos han llegado a nombrar este caso como una versión actual del caso Paulette, de 2010, debido a las supuestas inconsistencias en la investigación, además de que el cuerpo fue encontrado a escasos metros de donde las autoridades revisado.

📹 Las amigas no se dejan, resalta Mario Escobar, papá de Debanhi Susana quien señala al taxista que llevó a su hija pic.twitter.com/RW6NhMJf86 — Miriam Espinoza (@MiriamEspinozaa) April 22, 2022

Mediante redes se ha difundido una imagen donde un usuario cuestiona diversos puntos de la investigación, así como las condiciones en que se dio el ‘hallazgo’ del cadáver.

La situación parece estar lejos de esclarecerse por completo en lo que se espera la confirmación del forense. Al mismo tiempo se cuestiona el actuar de las autoridades, así como la ‘agenda feminista’ del gobernador Samuel García y su esposa Mariana Rodríguez.

