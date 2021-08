Crujió el Cecan, lo desalojaron y no se sabe qué pasó

De forma inesperada los pacientes del Centro Estatal de Cancerología "Doctor Miguel Dorantes Mesa" fueron desalojados tras una vibración, seguida de un estruendo que alarmó al personal médico y autoridades de Salud.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 11:30 de la mañana cuando el edificio, de acuerdo a la relatoría de algunos pacientes y empleados, se sacudió como si se hubiera registrado un temblor.

Tras ello, el personal interno de Protección Civil llevó a cabo el desalojo de 400 pacientes y trabajadores, a fin de prevenir que se presentara algún incidente.

El personal interno de Protección Civil llevó a cabo el desalojo de aproximadamente 400 pacientes | Foto: Miguel Salazar | Diario de Xalapa

Los hechos fueron notificados a la Secretaría de Protección Civil y de Protección Civil municipal, cuyo personal se dirigió a revisar las instalaciones para corroborar que no hubiera lesionados.

La mayoría de las personas se concentró en la explanada del nosocomio, ubicado en la calle Soconusco de la colonia Aguacatal, junto a las oficinas de Servicios de Salud de Veracruz y atrás del cerro de Macuiltépec.

Sin embargo, hubo quienes prefirieron salir del hospital, donde permanecieron en espera de noticias. Ahí llegaron pacientes que esperaban recibir tratamiento o que tenían programada una cita de seguimiento, pero no pudieron ingresar porque el edificio fue cerrado.

Ante la situación, los pacientes fueron trasladados en varias ambulancias a los hospitales del sector Salud de Xalapa y algunos que necesitaban de la Unidad de Cuidados Intensivos fueron llevados al Centro de Alta Especialidad “Dr. Rafael Lucio”, dado que requieren de mayores cuidados.

Se dio a conocer que seis pacientes fueron llevados al gimnasio de usos múltiples del Fovissste. Este sitio fue resguardado de forma inmediata por personal del ayuntamiento de Xalapa y desinfectado para evitar posibles contagios, dado que había permanecido cerrado.

“Se escuchó un tronido”

De acuerdo con trabajadores del nosocomio el hecho se debió probablemente a un problema estructural que ya había sido reportado con oportunidad a la Secretaría de Salud, a fin de que se llevaran a cabo las acciones necesarias para remediarlo.

“Lo que se escuchó fue un tronido y el edificio vibró como si se tratara de un temblor, después de eso nos desalojaron sin decir más”, comentó uno de los trabajadores del hospital.

Irene Méndez, madre de un menor con cáncer, señaló que su hijo estaba esperando el alta cuando les informaron que debían evacuar el edificio, pero no escuchamos nada.

“Tengo la cita para regresar y me dieron un número de teléfono para llamar por cualquier cosa, estábamos en el cuarto nivel, en el área de pediatría, según ahí fue donde sucedió el hecho, pero no nos pasó nada”, dijo.

“Tronó, se fracturó la columna que sostiene el edificio. Yo estaba en el primer piso y eso fue en el segundo (piso), nada más corren como espantados y no nos dicen nada, los pacientes fueron trasladados, otros de plano se fueron a su casa”, manifestó una clínica radióloga.

La paciente Paula, quien viajó seis horas desde Álamo para recibir su consulta, no pudo ingresar al hospital.

“Tenía cita para mañana (este jueves), pero debía presentarme hoy (miércoles) para realizar algunos trámites, me dijeron que nos van a avisar para volver a agendar la cita, por lo de la pandemia había dejado de venir y ahora me iban a hacer un estudio. Estamos esperando porque no sé si me van a volver a llamar para la cita mañana o pasado mañana”, expresó.

Etelvina Betancourt es oriunda de Platón Sánchez y viajó toda la noche para poder recibir atención médica; sin embargo, no fue posible.

En este sitio hay más de 60 camastros donde se podrá recibir a los pacientes | Foto: Jesús Escamiroza | Diario de Xalapa

Su cita estaba programada para las 8:30 de la mañana y fue reprogramada para las 13:30 horas, dado que la doctora que la atendería se encuentra incapacitada.

“Me dijeron que me esperara para que me reprogramaran la cita, ahora no sé qué vamos a hacer porque no nos podemos estar aquí mucho tiempo, uno no tiene mucho dinero para pagar todos los gastos, ni para estar esperando dos o tres días”, comentó.

Así nació el Cecan

El Cecan, de acuerdo a la información oficial tiene brinda atención desde 1913. En este lugar se alojaba pacientes crónicos de diferentes enfermedades, principalmente de tuberculosos.

Para 1946 el doctor Miguel Dorantes Mesa lo convirtió en el Sanatorio Macuiltépetl; sin embargo, se percató de que la mayoría de los enfermos padecían problemas de pulmones e inició con la habilitación para la atención de esta patología.

En 1979 el entonces gobernador del Estado, Rafael Hernández Ochoa, fundó el Servicio de Oncología con la adquisición de la primera unidad de cobaltoterapia para el tratamiento de personas con cáncer.

En 1980 la Dirección de Asistencia Pública del Estado lo convierte en el Hospital de Especialidades.

Para el 25 de noviembre de 1996 durante el 50 aniversario del Instituto Nacional de Cancerología (INCAN) se firma el convenio para la integración de este Hospital de Especialidades “Dr. Miguel Dorantes Mesa” a la primera Red Nacional de Centros Estatales de Cancerología. Esto con el fin de establecer una amplia colaboración entre el INCAN y los Centros Estatales de Cancerología, en las áreas de investigación, docencia y asistencia para proporcionar atención médica oncológica en el país.

El 7 de noviembre de 1997 se le da la categoría de Centro Estatal de Cancerología “Dr. Miguel Dorantes Mesa” dependiente del nuevo organismo público descentralizado, Servicios de Salud de Veracruz, debido a su integración a la Red Nacional de Centros Estatales de Cancerología y a que éste hospital atendía a enfermos oncológicos.

Con dicho nombramiento, se convirtió en el único del estado en contar con la atención especializada para los pacientes con cáncer.

Para 1999 se pone en funcionamiento una nueva unidad de Cobaltoterapia, la remodelación de los quirófanos, una unidad de anatomía patológica, servicio de oncología pediátrica y la clínica del dolor.

En el año de 2003, ante la necesidad de ofrecer una mejor atención a los enfermos de cáncer, la Secretaría de Salud del Estado decidió construir a través del 2 por ciento a la nómina, el nuevo Centro Estatal de Cancerología “Dr. Miguel Dorantes Mesa” con un costo superior a los 200 millones de pesos.

El 29 de noviembre de 2004 se inaugura el nuevo Centro Estatal de Cancerología “Dr. Miguel Dorantes Mesa” (CECAN) con la adquisición del primer acelerador lineal en el estado para el tratamiento de este padecimiento, simulador, braquiterapia de alta dosis, medicina nuclear, terapias intensivas e intermedias, mastógrafo, tomografía y un área privada para allegarse de recursos generados por la propia institución.

La Secretaria de Salud, en el año 2006, decide la construcción del área de trasplante de médula ósea en las instalaciones, ya que a nivel institucional no se contaba con dicha área. La construcción fue concluida a finales del 2008.

El hospital recibió acreditación del Seguro Popular en Gastos Catastróficos para cáncer del cuello uterino, de la glándula mamaria, así como de once patologías oncopediátricas durante la administración de Fidel Herrera Beltrán.

Durante la administración de Miguel Ángel Yunes Linares se invirtieron 100 millones de pesos con la instalación del acelerador lineal de alta energía, una gamacámara y tomógrafo planeador, por lo que se convirtió en la unidad de radioterapia más equipada del sureste del país.

Presunto desvío de recursos

Durante la administración de Miguel Ángel Yunes Linares se dio a conocer que en el gobierno de Javier Duarte de Ochoa presuntamente se habrían desviado 3 mil millones de pesos que debían ser destinados para equipo de hospitales, atención médica, mejora de las instalaciones y medicinas.

Entre los hospitales que supuestamente no recibieron los recursos necesarios para su funcionamiento se encontraba el CECAN, de acuerdo al reporte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Conforme a los montos transferidos por la Federación al gobierno de Veracruz para el sector de Salud, las irregularidades en el ejercicio de los recursos ascendieron, sólo en 2014, a 3 mil 108 millones de pesos.

Tras ello, el exgobernador Miguel Ángel Yunes denunció en enero de 2017 que del 2010 al 2015 se habría administrado agua destilada a niños con cáncer en vez de su medicina para recibir quimioterapia, motivo por el que presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República.

Con información de Miguel Salazar | Diario de Xalapa