Cruz Roja de Coatepec dejará sin atención a pobladores de la región

A través de un archivo PDF enviado a un grupo de WhatsApp que se tiene de manera interna, voluntarios de la Cruz Roja delegación Coatepec fueron notificados que dejarán de prestar el servicio de ambulancia y toda el área de socorros en el municipio.

Los voluntarios de la corporación -que pidieron anonimato por temor a represalias- revelaron que se prepararon para estar de guardias y brindar la atención de emergencias para quien los necesite durante estos días y con la Emergencia Sanitaria.

Somos gente comprometida con la Institución, con nuestra delegación. Nosotros somos las personas que vamos al servicio en las ambulancias, no son ellos ,el consejo solo quiere salir en la foto, quedar bien con sus amistades y decir que gracias a ellos la delegación está de pie cuando no es así exclamó uno de los voluntarios.

Otro de los quejosos reveló que laboran con poca comodidad o un espacio digno ya que duermen en colchones dañados, carecen de una cocina y de materiales necesarios para el trabajo diario.

No es posible, se excusan en decir que no hay dinero para mantener las actividades ,que harán las gestiones para retomar las actividades pero eso lo debieron hacer desde que comenzaron su función como parte del consejo. Y lo peor, no nos dan la cara, solamente enviaron el archivo

El documento membretado con logos de la Cruz Roja y titulado como "Memorandum 01" marca la fecha del 9 de abril del 2020 contempla un texto de cinco párrafos donde se lee que por acuerdo del Consejo Directivo con anuencia de la Delegación Estatal, a partir de este lunes 13 de abril y hasta nuevo aviso, quedan suspendidas las actividades.