Contribuciones son necesarias para mantener la Cruz Roja: "no será eficiente sin donativos"

Veracruz, Ver.- Más de la mitad de las 42 delegaciones de la Cruz Roja en Veracruz presentaban distintos problemas que iban desde falta de ambulancias, ausencia de personal, sin medicamentos y otros a consecuencia de la nula captación de donativos, pues la comunidad no aportaba ningún tipo de ayuda económica, indicó el delegado estatal, Oswaldo Ficachi Figueroa.

A casi dos años de asumir el cargo y tratar de ordenar la Cruz Roja en la entidad, precisó que en el territorio veracruzano había un total de 42 delegaciones establecidas.

¿Qué problemas se detectaron en delegaciones de la Cruz Roja de Veracruz?

Sin embargo, a través de distintas visitas se detectó que unas estaban cerradas, otras con consejos locales inoperantes, no había ambulancias y en donde sí había unidades, algunos días solo funcionaba una y las otras paradas sobre bases de ladrillos y sin llantas y demás problemas.

También se encontró con que algunos de los recursos captados de las colectas servían para la reparación de unidades cuya vida útil solo era de una semana.

Incluso también había ambulancias que circulaban sin permisos de las autoridades sanitarias como la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios y el personal tampoco estaba certificado.

“Quisimos identificar qué estaba pasando en cada delegación y en función de ese análisis saber cómo actuar, no fue pedir reportes a los consejos porque ellos nos iban a mandar que estaban a todo dar, visitamos las delegaciones y vimos que en 10 de las 42 delegaciones no había ambulancias, que algunas ambulancias estaban operando sin permisos de la Cofepris, que el personal dado de alta no estaba capacitado, no podíamos permitir poner en riesgo la integridad del paramédico, del conductor de la unidad y del paciente”, dijo.

Menciona que en gran parte esto se debió a que la misma comunidad no fue sensible a las necesidades de la institución y nunca donó para contar con el equipamiento adecuado.

En algunas delegaciones se detectó que no había ambulancias y en donde sí había unidades, algunos días solo funcionaba una y las otras paradas | Foto: Ricardo Martínez | Diario de Xalapa

“Cruz Roja no será eficiente ni va tener suficientes ambulancia, ni suficientes consultorios, ni va a dar servicio de salud si no hay donativo, si una comunidad no entiende que Cruz Roja vive de donativos no hay Cruz Roja, debe haber la motivación de entender que el día que yo necesite a la Cruz Roja ahí va estar equipada con personal bien preparado para atenderme, el mensaje debe ser que si no hay donativos no hay Cruz Roja”, insistió.

Aclaró que, por ello, además de la colecta que se realiza, también se debe cobrar una cuota de recuperación para cubrir con el mantenimiento del equipo y pagar al personal médico.

“Fíjate que hay una película de los años 30 que siempre la saco a tema, es de Pedro Infante, se accidentó en la película, la Cruz Roja lo recoge y lo lleva a sus instalaciones en la Ciudad de México, lo operan, se ve todo el proceso y luego aparece Pedro Infante en su cama ya recuperado y llegó una especie de amigo, compadre, le dijo al director gracias por salvar a mi amigo, ¿Cuánto va ser? Y el director le responde: 'nada, Cruz Roja no cobra.' Ahí empezó la confusión.”, expresa entre risas.

La delegación de Veracruz, ubicada en Díaz Mirón, es única en el estado, porque cuenta con instalaciones y equipo funcionando al 100 por ciento | Foto: Ricardo Martínez | Diario de Xalapa

Puntualizó que actualmente algunas de las delegaciones han sufrido procesos de reconversión donde se ha tratado de hacer participativa a la comunidad a fin de que tengan conocimientos de primeros auxilios pero que también sean conscientes de los gastos que implica el servicio y la importancia de los donativos.

¿Qué otros servicios ofrece la Cruz Roja?

Refirió que tan solo la delegación de Veracruz, ubicada en Díaz Mirón, es única en el estado, porque cuenta con instalaciones y equipo funcionando al 100 por ciento y buenas finanzas por la participación de la gente.

Destacó que tiene 22 consultorios con servicios muy bajos a comparación de otros hospitales.

“Por ejemplo, una resonancia magnética la tenemos en 2 mil 900 pesos y aun así nos atacan porque cobramos, no podemos dejar de cobrar, pero cobramos cuotas accesibles y que beneficien a todos. Hay pacientes que vienen de la Ciudad de México, porque es más barato tomar el avión, venirse a hacer la resonancia que pagar hospital privados, allá vale 18 mil pesos y aquí sólo 2 mil 900”, argumentó.

Se encontró con que algunos de los recursos captados de las colectas servían para la reparación de unidades, cuya vida útil solo era de una semana | Foto: David Bello / Diario de Xalapa

Reiteró que las cuotas son necesarias para cubrir el personal y complementar el servicio de ambulancia, ya que anualmente se realizan 25 mil servicios de ambulancia de manera gratuita, pero para la Benemérita representa un gasto de 8 millones de pesos tan solo de costo de operación para la zona conurbada, entre el conductor, paramédicos, llantas, gasolina, equipamientos médico y mantenimiento.

“De la colecta el año pasado reunimos un millón 700 mil pesos, ¿qué hacemos? Es nuestra misión y tenemos que ver cómo le hacemos. Está el hospital, los servicios de Rayos X, tomografía a buen precio y quirófano. Es complicado y las quejas las escucho de gente que conozco, no se ponen a pensar como le hacemos”, externó.