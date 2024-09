Diariamente Cruz Roja recibe 5 llamadas de falsas emergencias; ¿sabías que se paga con cárcel?

Pese a ser un delito que se castiga con cárcel, las “llamadas en falso” es decir, aquellas que piden atención por una situación que no existe, siguen siendo una constante en cuerpos de emergencia de la ciudad, como la Cruz Roja, que llega a recibir hasta cinco al día, esto según datos del presidente de la delegación Xalapa de la Cruz Roja Mexicana, Antonio Limón Cházaro.

“Todavía existe la incidencia de llamadas en falso, lo que hace que nosotros solamente activamos el servicio de emergencia, tengamos que mover unidades, tengamos que mover personal. A veces nos llaman a lugares que son alejados, no en el primer cuadro de la ciudad, que eso implica desplazarse, gastar en combustible, gastar sobre todo el tiempo, llegar a lugares donde tenemos que andar averiguando si efectivamente hubo o no alguna incidencia y resulta que pues no, no hay nada”.

Dijo que quienes incurren en este tipo de acciones son personas de todas las edades y consideró que lo más delicado no es la pérdida no solo es de tiempo y recursos sino que desperdician tiempo valioso, que pudieron brindar en un servicio real.

“Tenemos que pensar, antes que nada, que la Cruz Roja Mexicana es una institución privada. Los recursos que utiliza para operar son recursos autofinanciados por sí misma, claro, recibimos donaciones, pero también tenemos que realizar servicios que tienen alguna remuneración. Todo eso se suma para cubrir los servicios de emergencia, básicamente, subsidiados por la misma Cruz Roja”.

Llaman a crear conciencia sobre el papel que juega la Cruz Roja en la atención a emergencias | Ricardo Martínez / Diario de Xalapa

Sostuvo que se trata de dinero de la sociedad, que se regresa a la misma población, “por eso decimos siempre que cuando tú aportas a la Cruz Roja es una buena inversión, porque la Cruz Roja te lo va a regresar en servicios de emergencia”.

Por ello explicó que cuando gastan recursos por llamadas en falso se trata de dinero de la propia ciudadanía. “Hay que concientizar que no es un juego estar haciendo llamadas en falso, al contrario, pueden costar las vidas de otras personas que sí requerían un servicio real de emergencia. Hay épocas que bajan las incidencias, hay épocas que sí son un poco mayores”.

En ese tenor recomendó que cuando se haga una llamada de emergencia al 911 o a la Cruz Roja directamente se brinde información sea la más precisa posible con las ubicaciones y referencias, pues de lo contrario tardan más en llegar a dar la atención.

“Yo sé que es difícil, viendo a un familiar o a una persona tirada a lo mejor, pero tratar de guardar un poquito la calma para que puedan explicarnos con precisión quién es, qué tipo de persona es, la edad y sobre todo, la ubicación para que la ambulancia pueda llegar al punto lo más rápido posible”.

Por su parte, Rodrigo Ignacio, técnico de emergencias médicas, coordinador local de la delegación Xalapa de la Cruz Roja, agregó que es necesario crear conciencia al respecto pues podría existir una situación de riesgo que sea desatendida por una llamada falsa.

“Es una práctica continua, regularmente, yo creo que por día mínimo hay cinco llamadas y sí hay que corroborarlas, nosotros las checamos o verificamos siempre con el Centro Regulador de Urgencias Médicas o con el solicitante para saber si en verdad está la emergencia”.

Dijo que les ha pasado que acuden a una atención que fue falsa y les solicitan al mismo tiempo estar en una situación real, aunque por fortuna no ha sido de vida o muerte.

“Por fortuna no ha sido una cuestión de vida o muerte en donde la situación todavía está controlada, pero sí se ha suscitado al mismo momento. Entonces se pierde un poco de tiempo, en ese momento obviamente no hubo algún tipo de pérdida humana o alguna situación de ese tipo”.

Cabe recordar que el artículo 372 del Código Penal del estado de Veracruz establece que, “a quien, por cualquier medio, dolosamente reporte emergencias falsas que movilicen a personal de instituciones públicas o privadas que presten servicios de emergencia, protección civil o seguridad pública, se le impondrán de seis meses a dos años de prisión y multa de diez a cien días de salario”.