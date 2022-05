¿Harás guacamole de 140 pesos?; sigue en las nubes el aguacate

Orizaba, Ver. - Hasta en 140 pesos cuesta el kilo de aguacate en la ciudad de Orizaba, por lo que locatarios del Mercado Zapata afirman que estos precios empezaron a elevarse desde finales de Semana Santa y aunque no saben exactamente el porqué, las ventas ahora son por pieza.

Nancy, locataria del Mercado Zapata ubicado en la Oriente 9A, en la parte trasera del Instituto Tecnológico de Orizaba (ITO), comenta que sus proveedores dicen que es por la escasez del producto y la exportación a otros países lo que ha encarecido, no obstante no les han querido decir "la razón verdadera", pero ahora esto ha encarecido a la fruta, pues oscila entre los 110 a 140 pesos el kilo que "muchas veces es lo de tres a cinco piezas dependiendo del tamaño".

La entrevistada dijo que desde Semana Santa se empezó a encarecer, "cuando vienen a comprarlo y se les dice el precio se asustan y solo llegan a comprar uno o dos, y por uno pagan de 30 a 40 pesos dependiendo el tamaño".

Comentó que una caja de aguacates que llega a traer de 9 a 10 kilos oscila entre mil 100 a mil 200 pesos, de los cuales algunos que están maduros y ya no se pueden vender, pues las amas de casa no los compran, ya que la mayoría los pide para el día.

Nancy declara que muchas personas le han manifestado que les conviene mejor comprar un kilo de bistec que el aguacate, "así me dicen y en parte tienen razón, no todos lo comen y no todos los puestos lo tienen en venta por lo mismo de que está caro y pues no sale, se madura y con el calor le afecta y no se vende y salimos perdiendo".

Los precios por medio kilo de la fruta, son 60 el medio de hass pequeño, 75 pesos el medio kilo del hass grande y 70 el medio kilo del hazz mediano.

Por su parte, Tomasa López, líder del Mercado Zapata, comenta que incluso el aguacate pequeño, conocido como de cáscara suave, está oscilando entre los 35 a 40 pesos el kilo

Otros de los precios que dijo que han elevado son el jitomate de 12 a 15 pesos el kilo, aunque algunos llegan a ponerse amarillos por el calor a eso se le conoce en los mercados como "tecolotudo" lo que significa que la gente lo compra menos y son pérdidas para los comerciantes.

Los jitomates los traen en camiones especiales que vienen con clima especial al llegar aquí, pues ya es diferente por el calor y se amarillentan, eso ya no nos funciona"





Otras de las frutas que tienen sus precios elevados son durazno a 140 pesos el kilo, kiwi y ciruela en 110 pesos el kilo, la uva a partir de junio estará en 80 a 120 pesos el kilo dependiendo si es verde o morada y la manzana en julio oscilará en los 40 pesos el kilo, por ahora la más cara está en 50 pesos el kilo.

