Denuncian cobros extras en Registro Público de la Propiedad; ¿cuáles son las tarifas?

Usuarios del Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Xalapa rechazaron el pago extra que desde junio pasado deben cubrir por hoja adicional al cobro de derechos correspondiente en copias certificadas. Al argumentar que este pago extra de 2 pesos por hoja presuntamente no está justificado, los usuarios, principalmente representantes de notarías, señalan que se trata de un egreso que puede resultar oneroso para sus clientes.

A la redacción de Diario de Xalapa llegaron algunas quejas relacionadas con el tema, por lo que al acudir al Registro Público, ubicado en la calle Apolinar Castillo, fraccionamiento Los Ángeles, se pudo comprobar que tal cobro extra sí existe.

Junto a la puerta de la entrada al inmueble fue colocado un aviso que a la letra dice: A partir del 21 de junio de 2022 se le cobrará $2.00 por hoja adicional al pago de derechos correspondiente. Nota: solo aplica para copias certificadas. Al cuestionar sobre dicho cobro extra los trabajadores únicamente respondieron que "se trata de una instrucción que se debe cumplir desde hace un mes".

Asimismo, se pidió hablar con la persona responsable, pero se dio a conocer que no se encontraba en ese momento. A la fecha, de acuerdo a la lista de precios exhibidos en mencionado espacio, cada copia certificada por hoja tiene un costo de 29 pesos y la copia certificada con folio electrónico 41 pesos.

Conforme a lo denunciado por los usuarios, los 2 pesos extra se le deben sumar a los costos mencionados anteriormente, lo que significa un cargo que, previo a realizar el trámite, no se tenía contemplado.

"El Registro Público de la Propiedad de Xalapa está actuando de una forma totalmente arbitraria e ilegal. Al solicitar copias certificadas te cobran por hoja por concepto de pagos de derecho conforme a la Ley, incluso se paga via OVH, sin embargo, al ingresar el trámite la chica que recibe los documentos me solicitó la cantidad de dos pesos por hoja porque son instrucciones de la encargada, situación que es completamente ilegal, incluso constituye la comisión de diversos delitos y responsabilidad administrativa", señaló uno de los quejosos.

En su opinión, los dos pesos extra estarían ingresando a "la llamada caja chica de dicha institución o se quedan en manos del personal encargada". Refirió que dicho cargo extra representó un gasto que no se tenía contemplado, además de que es injusto que sea cubierto por su cliente.

"La persona que me encuentro auxiliando pagó tres mil pesos por concepto de derechos y tiene que pagar doscientos pesos extra arbitrariamente y si no los paga no le entregan las copias, así de sencillo es para el personal encargado de brindar atención", argumentó.

Ante tal situación, pidieron a las autoridades que se brinde una explicación sobre el cobro extra que se realiza y se señale en qué se utilizan los recursos recaudados.

¿Cuál es el costo de los trámites en el Registro Público de la Propiedad?

De acuerdo a lo establecido en el Registro Público los costos asignados dependen del tipo de trámite que se solicite. La constitución de régimen y la extinción de usufructo por fallecimiento tienen un costo de 587 pesos; la constitución y extinción de servidumbres cuestan 939 pesos cada uno; mientras que la rectificación de superficie, fusión, cancelación o arrendamiento tienen un costo de mil 173 pesos cada trámite.

Un trámite por crédito cuesta 8 mil 213 pesos, la cédula hipotecaria 9 mil 386 pesos, el embargo 2 mil 581, el auto declarativo de herederos 939 pesos, la constitución de Asociación Civil mil 408 pesos, la constitución de Sociedad Civil 3 mil 520 pesos, cualquier otra acta de Asociación Civil 704 pesos, cualquier otra acta de Sociedad Civil mil 760 pesos, la disolución de cualquier Sociedad o Asociación 704 pesos, la modificación de capital de una Sociedad Civil 2 mil 345 pesos, y las cancelaciones foráneas mil 510 pesos.

Los certificados de libertad de gravamen, de búsqueda de propiedad o de inscripción tienen un costo de 587 pesos cada uno.

Los certificados de no poseer bienes cuestan 117 pesos, el de no inscripción 4 mil 106 pesos, el de historia registral de 5 años mil 273 pesos, el de historia registral de 10 años 2 mil 346 pesos, y el de notas marginales mil 173.

Una cancelación insus y patrimonio cuesta 235 pesos, un traslativo mil 994 pesos y la cancelación de reserva de dominio mil 173 pesos.