¿Cuál es el significado de las posadas desde la religión? Párroco te explica

Veracruz, ver.- Este 16 de diciembre comenzó la tradición de las posadas y de acuerdo con la iglesia católica, se trata de una preparación espiritual del nacimiento del hijo de Dios.

Aurelio Mujica Limón, párroco de la catedral de Veracruz recuerda que las posadas se celebran nueve días antes de la Navidad, es decir, del 16 al 24 de diciembre.

“En el tiempo del adviento hay como esas dos partes que es esa preparación previo a la navidad y ya lo más inmediato es el tiempo de las posadas a partir del 16 en adelante que empiezan estas celebraciones de tradición, donde se da una serie de elementos que son villancicos, se realiza la procesión con el misterio, el niño, José y María y llegan a pedir precisamente algunas casas precisamente esas posadas, donde se comparte dulces y piñatas y se hace un momento de alegría en preparación de la navidad”, explica.

¿Cuál es el significado de las posadas desde la religión?

Sin embargo, refiere el sacerdote que, aunque esta festividad está asociada al ponche, los dulces, la comida, piñatas y reuniones entre familiares y amigos, pide no perder el verdadero significado, que tiene carácter religioso.

“Está relacionado con ese momento en que María y José tienen que ir a ese censo que se pide por parte del emperador, pues entonces ella va a dar a luz, en aquella población de Belén y en aquellas condiciones, buscando donde poder hospedarse, pues no había y sabemos dónde vino a nacer y las posadas nos vienen a recordar esa peregrinación y la manera en que el niño vino a nacer”, detalla.

El prelado exhorta en ese sentido a la prudencia con este y el resto de los festejos decembrinos y mantener las medidas sanitarias para evitar enfermedades respiratorias.

“Y lo que nos debe ocupar es que no se pierda esta tradición y que no se lleve hacia otras actitudes que no son propias de la vida de fe y de religiosa hacia una preparación para recibir a Cristo en esta navidad”, finaliza el párroco de la catedral de Veracruz.