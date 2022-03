Tres días sin luz, esta es la colonia de Veracruz que lleva casi una semana sin servicio

El pasado 12 de marzo se registraron fuertes rachas de viento en Veracruz, derivadas del Frente Frío 35, las cuáles dejaron varias afectaciones, entre ellas apagones y daños en el sistema de electricidad. Una colonia de la entidad lleva casi una semana sin servicio de luz; te contamos los detalles.

Fueron alrededor de 45 colonias las afectadas tras el mal tiempo, la mayoría de estas recuperaron el servicio rápidamente, pero hubo otros que no corrieron con la misma suerte y continúan sin luz.

¿Cuál es la colonia de Veracruz que lleva casi una semana sin luz?





En el hogar de Ale Rodríguez Lobato tienen que utilizar velas y lámparas para alumbrar, pues lleva casi una semana sin el servicio de luz. La joven afirmó que ya reportó el problema con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), no obstante, no ha recibido respuesta.

La veracruzana vive en la avenida Jiménez, esquina con Francisco Canal, en la col. Centro, en la ciudad de Veracruz.

Rodríguez externó que hace algún tiempo ya habían sufrido de problemas con el servicio de electricidad, e incluso después del evento de norte decidieron hablarle a un electricista para que arreglara un cable que quedó dañado, pero el problema no se solucionó.

"El medidor se apagaba y se prendía, pero ya antier se apagó por completo. Los electricistas que llegaron nos dijeron que puede ser un desperfecto de arriba y eso lo tiene que venir a ver CFE, pero no han venido, ya hemos reportado como cuatro veces", dijo la joven veracruzana, quien vive con su abuela y con su mamá.





¿Cómo realizan sus labores diarias sin luz?





El realizar sus labores diarias sin luz es muy complicado, de hecho la joven Ale comentó que todos los días recurren a sus vecinos para pedirles de favor que les dejen cargar sus celulares, pues con ellos se ayudan a alumbrar.

El refrigerador tampoco funciona, por lo tanto toda su comida se les echó a perder, y lo que van cocinando cada día deben guardarlo en casa de algún familiar cercano o amigo.

El personal de la CFE les dijo que irían a reparar el servicio de electricidad, sin embargo, aún no han acudido a su colonia.

El municipio de #Veracruz con más de 500 años de fundación (versa la historia el primero en América Continental), carece de energía eléctrica siempre que un Frente Frío o "Norte" azota a la costa del litoral veracruzano o ¿no es verdad @CFE_Veracruz @CFE_Contigo @ManuelBartlett? — Carlos Martínez Cruz (@Carlitos930) March 12, 2022

Varios usuarios han expresado su molestia ante la falta de luz en Veracruz mediante redes sociales





Cibernautas han expuesto su enojo mediante redes sociales, expresando que llevan ya más de 3 días sin luz y a pesar de las quejas no han recibido respuesta alguna de la CFE.

Varios de ellos externaron que deben hacer su tarea de la escuela y que les preocupa que se alargue más la problemática.





Llevo 4 días sin luz aquí en la zona centro de #Veracruz, y no puedo creer que de 3 o 4 reportes qué hicieron @CFE_Veracruz no ha respondido a ninguno, y un reporte hasta se venció. He tenido qué tomar mis clases en línea a medias para que la batería y los datos me duren para...+ — ✨𝑮𝒐𝒐𝒅 𝑽𝒊𝒃𝒆𝒔✨ (@_gvibes00) March 20, 2022

¿Cuántos negocios se vieron afectados debido al frente frío 35 en Veracruz?





Según Edil Alberto Martínez Tejeda, presidente de la Canaco-Servytur, (Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo, al menos unos 30 negocios de la zona conurbada Veracruz-Boca del Río resultaron con daños debido al Frente Frío 35.

En muchos negocios la comida se les echó a perder debido a la falta de luz, mientras que en otros no han podido abrir por lo mismo.