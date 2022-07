Historia del Carnaval de Veracruz: Así comenzó la festividad más grande del estado

Veracruz, Ver.- Con la coronación de Lucha Raigadas como primera reina y el fusilamiento de una persona que representó al mal humor el 21 de abril de 1925 se celebró el primer Carnaval de Veracruz, convirtiéndose en la fiesta más importante del estado.



De acuerdo al historiador veracruzano Ricardo Cañas Montalvo, aunque en el siglo 18 se realizaron algunas celebraciones donde la gente se llegó a disfrazar fue hasta el año de 1925 cuando se llevó a cabo el primer Carnaval a iniciativa del abogado tabasqueño Rafael Domínguez Gama con el fin de reactivar la economía de la zona luego de una fuerte crisis económica.



“En 1919 la famosa gripe española le pegó a México y a Veracruz, luego llega la peste bubónica y la ciudad de Veracruz pasaba por una fuerte crisis económica y se habla de un prominente abogado originario de Tabasco don Rafael Domínguez Gama el cual propone a las autoridades municipales y empresarios de Veracruz para reactivar la economía hacer una fiesta carnestolenda pero un poquito más organizada”, explica.

En ese año se conformó el primer comité de carnaval presidido por Idelfonso R. Consejo.



Durante la convocatoria a reina de las fiestas se presentaron alrededor de 36 señoritas y finalmente con 71 mil 600 votos Lucha Raigadas fue electa como primera reina del Carnaval.



Comenta que en esa ocasión la elección se llevó mediante una votación que no implicó dinero como en la actualidad y conforme pasaron los años se presentaron diversas dinámicas para la selección de la soberana.



“La señorita Raigadas ganó con más de 71 mil votos una cantidad muy grande para 1925, para ese momento no hubo dinero, ha habido diversas dinámicas para elegir a la reina, en una época se recortaron los votos de un periódico local muy antiguo y se depositaban en una urna, alguna vez en los años 80 fue a través de una especie de sorteo donde se colocaba un recipiente de cristal transparente donde las jovencitas metían la mano y sacaban un pergamino donde decía si era dama, reina o princesa, ahora se aporta una cantidad económica”, expone.

Refiere que previo a la coronación de la reina, se fusilaba al mal humor el cual era representado por una persona que corría escapando entre los asistentes hasta que era capturado y llevado al parque Ciriaco Vázquez para su fusilamiento.



“El 21 de febrero de 1925 pasados del mediodía se dio lo que conocemos como eliminar el mal humor pero el primer mal humor de Veracruz no fue quemado, fue fusilado, una persona sin caracterización alguna solo era el mal humor salió corriendo desde el zócalo por todo Independencia, 5 de Mayo, la gente corriendo atrás de él, se armó una algarabía muy bonita y finalmente lo capturaron y lo llevaron al parque Ciriaco Vázquez ahí los trabajadores con armas falsas, lo fusilaron frente a la estatua de Nicolás Bravo”, recuerda.



Por la tarde se llevó a cabo la velada de coronación de la reina en el entonces teatro Nicolás Bravo que hoy se conoce como el teatro Clavijero y fue un evento más literario donde hubo poesía y algunos cantos pero que no tiene nada que ver con lo que se realiza actualmente.

Al día siguiente la festividad se suspendió por ser aniversario luctuoso de Francisco Madero pero el 23 se reanudó el Carnaval con el paseo marítimo y continuaron los desfiles por Independencia y 5 de Mayo.



Menciona que aunque para esos años había algunas planas, la mayoría eran camionetas y carretas adornadas, tampoco participaban comparsas y como no había plantas de energía, el recorrido era por la mañana a plena luz del día.



“Para ese entonces no había música y no había iluminación se hacía todo por la mañana, más que nada los participantes caminaban y la gente los veía pasar algunos desde sus balcones, fue hasta 1945 cuando se trajeron las primeras plantas para los desfiles nocturnos, aparecieron los primeros grupos musicales y el desfile se desarrollaba en el primer cuadro de la ciudad”, comenta.

El rey feo que ahora es rey de la Alegría nació en el año de 1926 y en sus inicios contrario a la belleza de la reina, se trataba de un personaje charadero, bailador y se le mencionaba por su apodo, siendo Pipiano I el primer rey feo con las digas SHM “Su Horrible Majestad”, título que cambió en 1953 con José Pérez de León quien se desempeñó como cronista, director de los Tiburones Rojos, periodista, actor de teatro y demás.



La sede de las coronaciones también ha variado pues aunque en sus inicios fue en el teatro Nicolás Bravo, sitios como el cine de Díaz Mirón, en el antiguo Cine Reforma y el auditorio Benito Juárez en el año de 1972 hasta finales de los 80 cuando se cambió al zócalo de la ciudad.

Este año por la emergencia sanitaria el Carnaval modificó sus fechas de realización ya que siempre se hacen previo al inicio de la Semana Santa aunque en 1967 también fue desfasado por motivos de mal tiempo.



“Hoy en día el Carnaval de Veracruz se ha vuelto más escénico, anteriormente la gente se disfrazaba y era parte del Carnaval era algo muy bonito pero ha ido evolucionando, ha cambiado ahora los desfiles son por el bulevar, desde hace 20 años se ponen gradas de lado y lado bulevar para que la gente de forma cómoda observe el paso del desfile, es una evolución constante, ahora vemos que los actuales soberanes emergieron de las redes sociales, pero está bien porque hubo épocas donde ninguna chica se inscribió y este año fueron muchas las interesadas, ser reina implica muchas cosas, da gusto que ahora se trata de otro tipo de personas pero que están muy metidas en la alegría de Veracruz”, puntualiza.